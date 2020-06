Apple hace limpieza en sus servicios: eliminará dos plataformas próximamente

Apple hará limpieza muy pronto dentro de sus servicios. Pronto veremos morir a 2 servicios específicos que hasta ahora estaban condicionados a una muerte más que segura. Hablamos de iBooks Author e iTunes U, 2 plataformas que dentro de poco se descontinuarán, según leemos en 9to5Mac.

Ambos servicios verán su final dentro de muy poco. Mintras que iTunes U morirá en 2021, iBooks Author lo hace desde hoy mismo, momento en el que Apple anuncia que no actualizará más el servicio. Apple mata estas plataformas en un momento de bajo uso por parte de las mismas.

iBooks Author ya no se actualizará, y a partir del día 1 de julio morirá oficialmente. Apple dará facilidades a sus usuarios; podremos seguir usando la app para hacer una transición a Pages, su servicio alternativo.

Apple hace limpieza

El que iBooks desaparezca no es tanto un problema. El comunicado oficial que Apple ha mandado a su comunidad recomienda que migren a Page, el servicio en el que los de Cupertino centrarán sus esfuerzos a partir de ahora. El motivo de su disolución es simple; Pages es básicamente el procesador de textos ideal para escribir y maquetar una obra.

Tim Cook durante la presentación del iPhone 11 en California.

iTunes U, por otra parte, verá como sus cursos y material universitario se traspasa a las apps de Aula y Tareas de clase. No es un misterio que Apple pretende con esta medida no solo hacer limpieza, sino favorecer el uso educativo del iPad, una de sus mejores bazas para los estudiantes y no tan estudiantes.

Unos cambios que se producen muy cerca de la WWDC20, en la cual presumiblemente veremos algunos cambios en la suite iWork. No se sabe cuáles; es posible que el fin de iBooks Author e iTunes U sea el precedente para unos cambios sustanciales en la suite ofimática de Apple, así como la creación de nuevas plataformas de Apple en forma de aplicaciones.

Si tenemos la app de Books Author descargada, podremos acceder a ella a través del historial de compras y podremos usarla en macOS 10.15 así como en versiones anteriores. Los libros que tengamos en el servicio se podrán importar a Pages, permitiendo a los autores abrir y editar archivos .iba en la app de Pages.

El problema llega con la muerte de iTunes U, ya que su falta de actualizaciones ha llevado a Google Classroom a lo más alto en las apps de popularidad. Algo que esperemos que Apple esté dispuesto a cambiar de cara al evento de desarrolladores de Apple que, este año, tendrá que realizarse de manera virtual.