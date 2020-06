Facebook te permite borrar tu pasado en Internet con una nueva herramienta

Se suele decir que Internet no olvida, aunque desde luego que no será por no intentarlo. La última funcionalidad de Facebook pretende ayudarnos a ello, permitiéndonos el borrado masivo de nuestras publicaciones.

Es precisamente en Facebook donde mucha gente tiene toda su vida registrada y catalogada; donde hemos anunciado que nos hemos echado novia, o donde hemos criticado a nuestros antiguos jefes.

Es el tipo de decisiones tomadas en el momento que, años más tarde, nos pueden hacer mucho daño; y más hoy en día, cuando es tan habitual que nuestros enemigos rebusquen en nuestro pasado, con la esperanza de encontrar publicaciones comprometedoras.

Borrar publicaciones de Facebook es más fácil

Ahora Facebook pretende ayudarnos a pasar página, o al menos, a evitar que alguien puedar usar los errores del pasado en nuestra contra. Se trata de una nueva herramienta de gestión de la actividad, que nos permitirá encontrar y borrar publicaciones de manera masiva.

La nueva opción aparecerá en la app móvil de Facebook primero, y nos mostrará una lista de todas nuestras publicaciones en la red social, desde que entramos en el servicio por primera vez.

La nueva opción de Facebook permite encontrar y borrar publicaciones Facebook Omicrono

Lo realmente útil es la cantidad de filtros con los que podremos delimitar la búsqueda. Por ejemplo, podemos buscar sólo fotos, vídeos, o publicaciones de texto. Pero lo mejor es que podemos hacer que se muestre todo lo que hemos publicado dependiendo de las fechas o las personas que hemos mencionado.

El contenido filtrado se muestra en forma de lista, con la fecha de publicación asociada; podemos seleccionar publicaciones de manera individual, o bien podemos seleccionar todas las que cumplan el criterio (como el mes en el que fueron publicadas).

A partir de ahí, tenemos dos opciones. Podemos archivar estas publicaciones, en cuyo caso no se borrarán pero sólo serán visibles para nosotros; para cualquier otra persona, es como si hubiesen desaparecido. Es más útil como método de prevención, por si no queremos realmente borrar el contenido, sólo bloquearlo temporalmente.

Facebook te ayuda a olvidar tu pasado

La segunda opción nos permite borrar completamente este contenido. Una vez marcados, seguirán estando disponibles durante 30 días, durante los cuales podremos cambiar de opinión y restaurarlos; si realmente estamos seguros, podemos borrarlos manualmente sin necesidad de esperar el periodo de gracia.

El proceso de encontrar y borrar publicaciones de Facebook Facebook Omicrono

Si al leer estas palabras te has acordado de publicaciones que no quieres que nadie vea, esta herramienta es para ti. La propia Facebook parece ser consciente de que se borrará muchas publicaciones polémicas o que podrían herir sentimientos hoy en día; no nos extrañaría que estos días se borrasen muchas publicaciones que podrían ser consideradas racistas, por ejemplo.

Pero Facebook cree que "las cosas cambian en la vida de la gente", y en las segundas oportunidades, aparentemente.