Facebook lanza una app de llamadas: así es CatchUp

Aunque vivamos en la era dorada de las videollamadas, hay quienes no la usan o directamente prefieren las llamadas estándar. Por supuesto las llamadas estándar suelen ser las preferidas, pero muchos usuarios quieren llamadas normales para organizar quedadas para hablar con familiares o amigos. Facebook, para ello, ha lanzado una nueva app llamada CatchUp.

Esta app tiene como objetivo facilitar el asunto de las llamadas a amigos y familiares, así como coordinar llamadas telefónicas y configurar grupos. Es cierto que hoy en día hay muchas apps para realizar estas llamadas, por lo que, ¿qué hace único a CatchUp? Que estas llamadas son únicamente en audio.

Esta app, además, no necesita cuenta de Facebook para funcionar; se usa como la app de teléfono de tu dispositivo, y te dirá cuándo una persona está disponible para hablar. Exacto: Facebook intenta que su app sea tu nueva app de teléfono.

CatchUp, para llamar a tus amigos

CatchUp no duda por un momento en inspirarse en Houseparty, la app que más rápido se puso de moda al inicio del confinamiento. Esta app puede desginar nuestro estado en la app para mostrarnos disponibles o no. Usa tu libreta de contactos para funcionar, por lo que no dependerá de ninguna red social.

Nos llegarán notificaciones cuando nuestros amigos tengan un estado disponible y la app nos enseñará qué usuarios están sin conexión y otros contactos enumerados a continuación en la lista, por lo que también nos valdrá como una app de contactos.

Podremos crear y unirnos a grupos de amigos, familiares y contactos mutuos para llamarnos, igual que otras apps para chatear. Las llamadas funcionan como se espera; un toque a un botón, y la interfaz de CatchUp hará el resto.

¿Para qué sirve hoy en día?

La intención de Facebook sobre CatchUp es abordar una de las principales razones del por qué los usuarios ya no hacemos llamadas telefónicas: no se sabe cuándo alguien tiene tiempo para hablar. Con esta app sabremos cuándo pueden hablar y así llamarles en un momento en el que supuestamente no molestemos.

Otras razones de peso que da Facebook es que las llamadas de voz a menudo son mucho más convenientes, ya que los usuarios no siempre queremos salir en vídeo, ya sea por vergüenza o por esta rhaciendo tareas. Al saber que el usuario está disponible desde el primer momento, no hay molestias que puedan surgir a consecuencia de la llamada.

La idea surgió antes del brote del COVID-19 pero el equipo de desarrollo aceleró, valga la redundancia, el desarrollo de la misma para favorecer el contacto entre los usuarios. Puede parecer que esta app no tiene mucho sentido ya que otras apps de chateo como WhatsApp o Messenger permiten llamadas, pero esta se diferencia en que es una app completamente dedicada.

Por ahora la app está limitada a Estados Unidos y reservada para unos pocos usuarios a modo de testeo.