Por qué todas tus apps de iPhone se están actualizando de repente

iOS 13.5 es la actualización de iOS 13 más importante por dos razones: introduce cambios en FaceID e incluye el sistema de rastreo del COVID-19 desarrollado entre Apple y Google.

Por eso es tan chocante que, precisamente en una actualización tan importante, Apple parezca haber introducido un bug tan molesto como el que provoca que nuestras apps dejen de funcionar de la noche a la mañana.

Si has actualizado a iOS 13.5, es posible que algunas de tus apps ya no se abran, mostrando un enigmático mensaje en el que sólo se dice que "esta app ha dejado de ser compartida contigo"; no es precisamente la mejor de las ayudas.

Las apps de iPhone se actualizan de manera masiva

Aún no está claro porqué ocurre ese error, pero basándonos en los movimientos de Apple estos días podemos hacernos una idea. Y es que desde el pasado domingo algunos usuarios se están quejando de tener que actualizar prácticamente todas las apps que tienen instaladas en el móvil.

La cifra de actualizaciones varía mucho entre dispositivos; en nuestro caso, nos hemos encontrado con unas 15 actualizaciones repentinas, pero se han dado casos de cientos de actualizaciones.

Una gran cantidad de apps de iPhone requieren actualización Omicrono

Lo realmente chocante es que estas actualizaciones no incluyen nada nuevo, y de hecho, si nos fijamos en el número de versión, este no ha cambiado en absoluto. El motivo es que en realidad, estas actualizaciones no han sido lanzadas por los creadores de las apps, sino por la propia Apple.

Esa es la única explicación de que las apps se hayan vuelto a actualizar sin cambiar el número de versión; y la razón por la que tenemos que instalar las actualizaciones, aunque ya las hayamos instalado.

Por qué hay tantas actualizaciones en el iPhone

A falta de que Apple se explique, todo apunta a que se trata de un problema de certificados, usados por el sistema para asegurarse de que la app ha sido descargada de un sitio seguro (la App Store) y que tenemos permiso para usarla. Eso es especialmente útil para los desarrolladores, que pueden lanzar apps a un pequeño conjunto de usuarios como parte de pruebas.

Aplicaciones

La explicación más probable es que los certificados de estas apps hayan caducado, y que por eso iOS no permita ejecutarlas; de ahí el mensaje de que han dejado de ser compartidas.

Las nuevas actualizaciones serían necesarias para incluir el nuevo certificado, para que el sistema lo compruebe y pueda ejecutar la app.

Por lo tanto, si te has encontrado con una gran cantidad de actualizaciones para tus apps, lo recomendable es instalarlas todas.