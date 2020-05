iOS 13.5 ya disponible, con detección de mascarilla y aviso de exposición al COVID-19

Tal y como se preveía, Apple ha escogido el día de hoy para lanzar iOS 13.5, una versión que trae novedades importantes, aunque las dos principales se centran en la lucha contra el coronavirus y en facilitar la vida al usuario en esta pandemia.

Por una parte, tal y como adelantamos en su día, Apple ha actualizado Face ID para que sea capaz de detectar el uso de mascarillas. Todos los usuarios de iPhone con Face ID están sufriendo estos días cada vez que quieren desbloquear su móvil, ya que este no les reconoce.

Hay que tener en cuenta que Apple no ha implementado el reconocimiento con mascarilla, al menos no aún. Aunque existen métodos para identificar a una persona incluso con parte de la cara tapada, por el momento Apple no los ha implementado.

iOS 13.5 llega a los iPhone

En vez de la identificación con mascarilla, la novedad de iOS 13.5 es mucho más simple: es capaz de detectar el uso de mascarilla. Esto es importante porque, de esta manera, es capaz de acelerar el proceso de desbloqueo enormemente.

Face ID ahora funciona más rápido, incluso con mascarilla

Hasta ahora, si intentas desbloquear tu iPhone, primero se activa Face ID y analiza tu cara; en caso de que no sea capaz por cualquier motivo, entonces mostrará la pantalla para introducir el código de desbloqueo. Eso supone una espera importante, que es más molesta cada vez que la repetimos.

El proceso de Face ID ha cambiado un poco con iOS 13.5. A partir de ahora, el iPhone primero comprobará si llevamos mascarilla; en caso de que sea sí, no intentará reconocernos, sino que mostrará la pantalla de desbloqueo con código automáticamente.

El proceso debe ser mucho más rápido, y Apple promete que al deslizar hacia arriba en la pantalla bloqueada, automáticamente se mostrará el campo de código. Esto también funcionará así cada vez que nos pidan Face ID, en la App Store, Apple Pay, o en apps como iTunes.

Con rastreo de COVID-19

De la otra gran novedad ya hemos hablado largo y tendido: se trata del lanzamiento oficial de la API de notificación de exposición al COVID-19. Este es el sistema que Apple ha desarrollado con Google para crear apps que puedan rastrear el coronavirus.

Ejemplo de una app para iOS capaz de avisarnos de posible exposición al coronavirus Apple | Google Omicrono

Hay que aclarar que tu iPhone no va a ser rastreado si instalas iOS 13.5; hasta que no instales una app que use la tecnología de Apple y Google, como la que está preparando el Gobierno de España, realmente esta actualización no sirve de mucho. Cuando finalmente salga la app, tendremos la opción de instalarla y de darle los permisos necesarios.

El resto de novedades de iOS 13.5 son menores, especialmente en comparación. Tal vez la más interesante afecta a FaceTime, que ahora permitirá controlar cómo los participantes de una llamada en vídeo son destacados, para evitar que el tamaño de su vídeo aumente cuando hablen.