La app de Movistar+ llegará a Apple TV este mismo verano

Si tienes un Apple TV, quizás te hayas visto en el problema de no poder ver contenidos de Movistar+ en el dispositivo de la manzana. Los usuarios de Movistar+ siempre hemos estado faltos de una app en el dispositivo para poder ver dichos contenidos, y esto está a punto de cambiar. Según ha podido confirmar El Español, la app de Movistar+ llegará a Apple TV.

Movistar+ será ejecutable en Apple TV en verano, y no antes. Una noticia que llega justo en un momento dulce para el aparato, ya que se espera una posible renovación dentro de muy poco.

Así, los abonados al servicio que además disfruten del box de Apple podrán visualizar el contenido desde dicha plataforma. Una gran noticia, teniendo en cuenta que los poseedores del Apple TV llevan esperando años a que esto suceda.

Movistar+ en Apple TV

Según ha podido confirmar El Español, la app llegará en verano, pero no antes. Es decir, presumiblemente la app estará disponible sobre el mes de junio o julio, aunque no hay fecha confirmada. Ya se habían suscitado rumores de este asunto, pero ahora se ha confirmado, siendo adelantado por el medio Applesfera.

Es cierto que existen apps para conseguir reproducir el contenido de Movistar+, pero el problema reside en que no había una app nativa de Movistar+ en Apple TV. Algo que no ocurría en otros sistemas, como tablets, smartphones, etcétera. Y si lo has intentado, lo sabrás; tampoco se podía usar AirPlay.

El Apple TV se lanzó en el año 2015, tan solo unos meses después de que naciera Movistar+. Por lo tanto, a efectos prácticos, los usuarios han estado esperando a que haya una app nativa de Movistar+ en Apple TV desde hace 5 años. Sea como fuere, la llegada de esta app no es un misterio, a que aterriza en el mejor momento posible.

El confinamiento y el streaming

Aún con limitaciones, el streaming está viviendo un momento dorado gracias en gran medida al confinamiento. La pandemia del COVID-19 ha provocado un bloqueo casi internacional, y millones de personas sse encuentran en sus hogares confinados. Por lo tanto, los servicios como Netflix, HBO o Disney+ están gozando de un crecimiento sin precedentes.

Precisamente este hecho podría haber motivado a Movistar para este lanzamiento. A la operadora le interesa tener la mayor extensión posible en este mercado, y los usuarios de Apple TV hasta ahora no podían disfrutar de dicho contenido, por lo que son una cuota e mercado hato interesante. Máxime cuando otros agentes en el sector están luchando por el pastel del streaming.

Desgraciadamente Movistar no ha dado fechas exactas de la llegada de Movistar+ a Apple TV, pero sabiendo que queda poco para verano, no tendremos que esperar demasiado.