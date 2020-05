GTA V gratis: Internet se vuelve loca y bloquea todos los servidores

La Epic Games Store está completamente caída, después de que sus responsables hayan anunciado la disponibilidad de GTA V gratis en su plataforma; sin embargo, los servidores no han podido aguantar semejante cantidad de usuarios.

Con la Epic Games Store, los creadores de Fortnite intentaron presentar una alternativa a Steam para los jugadores de PC; una tarea nada fácil que muchos han fallado. El as en la manga de Epic son los regalos: de manera periódica ha regalado al menos un nuevo videojuego a sus usuarios, con el único requisito de crearse una cuenta gratuita.

Gracias a eso, la Epic Games Store ha conseguido cierto éxito, al menos de usuarios que esperan todas las semanas el siguiente juego gratuito. Pero para el juego de esta semana, Epic realmente ha sacado toda la artillería.

GTA V gratis desata la locura

El juego gratis de Epic Games Store de esta semana es nada menos que Grand Theft Auto V, uno de los más populares en cualquier plataforma; y sin duda alguna el juego más popular que Epic ha regalado hasta ahora.

Pese a tener ya sus años, GTA V sigue atrayendo jugadores gracias a su modo online, y de hecho sigue costando 29,99 € en tiendas como Steam.

A las 17:00 hora de Madrid, la Epic Games Store puso GTA V gratis para todos los usuarios, y como era de esperar, inmediatamente todo el mundo intentó conectarse al mismo tiempo, convirtiéndose en Trending Topic en servicios como Twitter.

La Epic Games Store está caída después de ofrecer GTA V gratis Omicrono

Como resultado, en estos momentos la tienda de la Epic Games Store aún no está disponible, mostrando diversos fallos como un Error 500, que indica problemas de servidores.

En otras palabras, tanta gente ha intentado conseguir el juego gratis, que los servidores no han podido mantenerse en pie. Lo llamativo es que no se trata de una caída puntual, lo que nos dice que cada vez más gente se está conectando para intentar conseguir el juego.

No hay que darse prisa

Sin embargo, en realidad no hay ninguna necesidad de darse prisa: la oferta durará una semana, así que si ahora mismo no puedes entrar en la tienda no debes pensar que te has quedado sin juego.

Para conseguir GTA V gratis en la Epic Game Store, necesitarás entrar en la tienda cuando esté disponible y crear una cuenta de Epic si no la tienes ya; si juegas a Fortnite, probablemente ya la tengas y sólo tendrás que iniciar sesión. Entonces sólo hay que acceder a la sección de la tienda y pulsar en 'Obtener' para conseguir el juego.

A partir de entonces GTA V estará en nuestra biblioteca de juegos para siempre.