Las Naciones Unidas lanzan una app contra el coronavirus... que no funciona

Un departamento de las Naciones Unidas ha lanzado esta semana una nueva app con la que pretende ayudar a la lucha contra el coronavirus; sin embargo, una simple investigación de su funcionamiento ha revelado más problemas que ventajas.

Las tecnologías incluidas en nuestros smartphones tienen un gran potencial para luchar contra el coronavirus, como demuestran proyectos como el próximo sistema de rastreo creado por Apple y Google; basado en la conexión Bluetooth que tienen todos nuestros móviles, es capaz de saber si hemos estado cerca de otras personas y avisarnos si dan positivo por COVID-19.

Pero esa no es la única posible aplicación, como demostraron esta misma semana los Laboratorios de Innovación Tecnológica de las Naciones Unidas (UNTIL por sus siglas en inglés), con el lanzamiento de una nueva app contra el coronavirus.

La app de las Naciones Unidas contra el coronavirus

La app se llama 1point5, un nombre que hace referencia al metro y medio de distancia de seguridad que deberíamos tener para evitar el contagio del COVID-19; está ya disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

Logotipo de la app 1point5 de la ONU Omicrono

1point5 también se basa en Bluetooth, como el sistema de Apple y Google, pero su implementación es mucho más sencilla: sólamente es capaz de saber si hay otros dispositivos cerca. La app está constantemente escaneando dispositivos Bluetooth cercanos, aunque no llega a conectarse con ellos y sólo puede indicar que están dentro del rango.

La app 1point5 de la ONU requiere la activación de Bluetooth en nuestro móvil Omicrono

Como la inmensa mayoría de la gente lleva un móvil encima, eso significa que la app nos puede avisar en cuanto la distancia con otra persona baje del metro y medio; aunque también podemos configurar la app para aumentar la distancia hasta los dos metros.

En el instante en el que esa distancia de seguridad se rompa, la app puede reproducir sonidos y activar la vibración para avisarnos. En la pantalla se mostrará un mensaje que nos avisará de "mantener las distancias".

La app 1point5 de la ONU nos avisa si puede haber otras personas cerca Omicrono

A simple vista, 1point5 parece una app muy útil para mantener el distanciamiento con otras personas. Además, no pone en peligro nuestra privacidad, ya que lo único que sabe es que otro dispositivo está cerca: no comparte claves como el sistema de Apple y Google, ni accede a nuestra localización.

Sin embargo, de poco sirve todo eso si la app no cumple su función principal.

Una app inútil

Y es que pronto ha quedado en evidencia que 1point5 tiene muchos problemas, a pesar de su simplicidad; no solo puede darnos muchos falsos positivos, sino que ni siquiera funciona correctamente para muchos usuarios.

Para empezar, el mayor problema de 1point5 es la manera en la que funciona. La app sólo es capaz de detectar dispositivos con Bluetooth cercanos, ni mas ni menos; pero eso también significa que no sabe distinguir entre un móvil y cualquier otra cosa con Bluetooth, como puede ser un ordenador, unos auriculares, un mando de juegos, un smartwatch o un dispositivo del Internet de las Cosas.

La app de la ONU detectó unos auriculares inalámbricos como si fuesen un móvil Omicrono

Prácticamente cualquier dispositivo moderno usa Bluetooth para las comunicaciones inalámbricas, y eso significa que la app lo detectará y nos avisará cada vez, sin parar. Es posible marcar dispositivos como "excluidos", si pulsamos en la "x" cuando aparezcan en el aviso; pero para alguien que tenga muchos aparatos en casa, será toda una pesadilla. El sonido de aviso será especialmente irritante entonces, como hemos podido comprobar.

Por otra parte, esta app es completamente inútil si nos encontramos con personas que han desactivado Bluetooth en sus móviles, algo que se suele hacer para ahorrar batería. Aunque es cierto que en ese sentido no es diferente del sistema de Apple y Google, que requerirá que el usuario de permisos para activar el rastreo.

Poco fiable

Pero incluso si aceptásemos esas limitaciones, la app seguiría sin ser recomendable por una sencilla razón: puede simplemente que no te funcione.

Una investigación publicada por Motherboard y pruebas realizadas por el equipo de OMICRONO demuestran que la app falla mucho a la hora de capturar dispositivos cercanos.

En nuestras pruebas, hemos podido estar arrimados con otra persona que estaba sosteniendo su móvil con Bluetooth activo, y la app no nos ha avisado. No solo eso, sino que la distancia mostrada no se correspondía con la realidad, indicando una distancia de 130 cm cuando en realidad los dos dispositivos estaban pegados.

Estas capturas de la app de la ONU fueron tomadas sin que nos moviésemos ni cambiásemos nada Omicrono

Los creadores de la app son LTO Network, una empresa centrada en tecnología blockchain y que ahora se han defendido afirmando que han intentado solucionar algunos de los problemas; por ejemplo, implementando un filtro con dispositivos conocidos que no deberían saltar la alarma. Además, prometen que una futura actualización permitirá detectar sólo los móviles que tengan la app instalada.

Puede que esta app tenga que luchar contra las limitaciones de Bluetooth y de los propios sistemas operativos; de hecho, esa sería una de las ventajas del sistema de Apple y Google. Pero si decides usarla, puede no solo que recibas muchos falsos positivos, sino que realmente no te ayude a evitar a otras personas durante este periodo.