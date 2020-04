Videollamadas para más de cuatro personas en WhatsApp, próximamente en iPhone

Una filtración de la versión beta de WhatsApp para iOS ha revelado que la compañía tiene previsto aumentar la cantidad de gente que puede participar en las videollamadas.

Si algo ha dejado claro la pandemia del coronavirus, es que las videollamadas se vuelven imprescindibles cuando no podemos salir de casa. Mucha gente ha descubierto esta tecnología, pese a que lleva años estando disponible gracias a muchas apps; pero hasta ahora no ha existido la necesidad de usarlas.

Eso ha facilitado que el uso de apps semi-desconocidas como Zoom se haya disparado durante la cuarentena, algo que ha pillado desprevenidas a compañías como WhatsApp; aunque la app de mensajería más usada tiene opción para videollamadas, no es ni de lejos tan completa ni capaz como el resto.

WhatsApp se centra en las videollamadas

Esto es tan evidente como que hace apenas unos días WhatsApp se actualizó con un botón para crear una videollamada con los participantes de una conversación. Una función básica que por fin está disponible.

Y ahora parece que WhatsApp se centrará en hacer su app competitiva en lo que respecta a la cantidad de usuarios que pueden participar en la videollamada. Ahora mismo WhatsApp es una de las apps más limitadas en este sentido, al soportar sólo cuatro personas en sus videollamadas.

Opciones para realizar videollamadas y llamadas en Whatsapp Omicrono

Eso se queda muy lejos de lo que alternativas como Skype, Microsoft Teams, o Zoom permiten. Es cierto que WhatsApp va dirigido a otro tipo de usuario, y no está especializada en teletrabajo; pero eso no significa que la gente no la use para eso.

Según ha desvelado WABetaInfo, con la última versión beta de WhatsApp para iOS se han revelado los planes para extender el límite de participantes en una llamada o videollamada. Según la página, que suele adelantar este tipo de detalles antes de tiempo, la "decisión ya se ha tomado", y es sólo cuestión de implementarla.

Nuevo límite en videollamadas

Sin embargo, aún es un misterio cuál será el nuevo límite, que seguramente se decidirá por cuestiones técnicas como el impacto que tendrá en los servidores y en la red de WhatsApp.

Es posible que sean seis, ocho, diez o doce personas, pero no está claro cuál es la cifra final; lo que está claro es que todos los participantes tendrán que usar la última versión de la app para poder estar en una videollamada más grande.

Zoom es una de las apps que ha apostado por las videollamadas Zoom

El nuevo límite de usuarios se implementará en las próximas semanas, aunque aún no hay una fecha concreta. De esta manera, WhatsApp debería ayudarnos a mantener el contacto con amigos y seres queridos durante la parte final del confinamiento, si todo sale bien.