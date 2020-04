El porno gratis funciona: España, líder en crecimiento de tráfico en Pornhub

El confinamiento necesario para hacer frente a la expansión del coronavirus está siendo duro para mucha gente. Afortunadamente, el sector tecnológico ha reaccionado, poniendo a disposición de los usuarios mucho contenido gratis.

Pero la que sin duda alguna se llevó la palma es Pornhub. La popular página de vídeos pornográficos se convirtió en la preferida de mucha gente después de anunciar que el servicio Premium pasaría a ser gratuito durante un mes en un intento de "aplanar la curva".

Que el tráfico de Pornhub se ha disparado como consecuencia de este anuncio no debería ser una sorpresa para nadie. Lo que tal vez no esperabas es hasta qué punto ha supuesto una diferencia, y cómo el coronavirus ha cambiado los hábitos de los consumidores de pornografía.

El efecto del porno gratis en Pornhub

Ahora Pornhub ha publicado un estudio sobre el efecto que la promoción tuvo sobre las visitas a la página. Como era de esperar, el tráfico mundial a Pornhub creció un 18,5% el mismo día que el Premium gratis fue anunciado para todo el mundo.

Crecimiento global de tráfico en Pornhub respecto a un día normal Pornhub

Sin embargo, tal vez lo más interesante es que la promoción fue solo la guinda del pastel, y que el tráfico de Pornhub ya estaba creciendo en las semanas anteriores. La explicación es sencilla: cada vez que un país decretaba la cuarentena o el estado de alarma, había más gente trabajando desde casa y tenía más fácil encontrar un momento libre para visitar la página. El teletrabajo de repente no era tan malo.

Antes de ofrecer Premium a todo el mundo, Pornhub inició esta medida en países como Italia y España; a estos se debe el gran crecimiento en la semana del 16 al 22 de marzo. De hecho, España tiene el ¿orgullo? de ser el país en el que el tráfico de Pornhub creció más respecto a un día normal.

España, la que más crece

La erección fue de nada menos que del 61,3%, un pico que se muestra prácticamente vertical en la gráfica. España supera hasta a Italia, que creció un nada desdeñable 57%.

Crecimiento de tráfico de Pornhub en España respecto a un día normal Pornhub

Curiosamente, no todos los países han abrazado el porno como una manera de pasar la cuarentena, y tenemos que decir que estamos decepcionados con Japón por no haber podido mantener el asta bien alta. Será que no encuentran vídeos que encajen con sus gustos.

Crecimiento de tráfico en Pornhub entre hombres y mujeres Pornhub

No es sólo que más gente visite Pornhub: es que el público también ha cambiado. En concreto, Pornhub detectó que durante la mayor parte de marzo ganaba más mujeres como usuarias. La diferencia es notable en España, donde un 32% más de mujeres se apuntaron al servicio, mientras que "sólo" un 18% más de hombres se apuntaron.

Tráfico de Pornhub según la hora Pornhub

Es probable que muchas mujeres estén descubriendo Pornhub gracias a esta cuarentena; aunque no lo hacen al mismo tiempo que los hombres. Uno de los detalles más curiosos es que las mujeres se conectan más a partir de la madrugada, y se conectan un 11% menos a la una de la tarde, justo cuando un 14% más de hombres se conecta.

Será interesante ver si todo esto era la emoción de la novedad, o si el tráfico seguirá creciendo hasta que la oferta termine el próximo 23 de abril.