Los hackers aprovechan el coronavirus: cuidado con estas estafas

La mayoría de los ciudadanos de España se encuentran encerrados en sus viviendas, a modo de cuarentena preventiva, para intentar poner freno al brote de coronavirus que está sufriendo el país y, prácticamente, el resto del mundo.

El hecho de no poder salir de casa ha provocado que el tráfico de Internet se incremente como nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Para evitar que la red colapse, la Unión Europea ya ha pedido a las principales plataformas de streaming que reduzcan la calidad de sus contenidos, a lo que han respondido afirmativamente servicios tan populares como Netflix o YouTube.

Desgraciadamente, hay quienes están aprovechando la situación del coronavirus y el tiempo que pasamos en Internet para tratar de engañarnos. Procedemos a informaros de algunas de las estafas más frecuentes.

Cuidado con los emails

Uno de los engaños preferidos por los piratas informáticos es el llamado phising, una técnica que consiste en hacerse pasar por una entidad, ya sea pública o privada, para robarnos los datos, infectar nuestros dispositivos, etcétera. Según el Centro Criptológico Nacional, durante el mes de marzo los incidentes de phising relacionados con organismos públicos se han incrementado en un 70 %.

Gmail en ordenador. @webaroo en Unsplash

En base a dicha técnica, los hackers suelen enviar correos electrónicos suplantando la identidad de bancos, servicios de streaming e incluso entidades como la Dirección General de Tráfico. Generalmente suelen pedir al usuario que entren a un determinado sitio web, que descarguen un archivo o que pongan su usuario y contraseña, acciones que no debemos realizar bajo ningún concepto.

Email suplantando a la DGT. Oficina de Seguridad del Internauta.

Hay una infinidad de estafas de este tipo. Como ejemplos recientes tenemos una campaña que se hace pasar por la DGT para que "paguemos una multa", mientras que otra suplanta al Banco Santander. Incluso, algunas aluden a milagrosas curas o asuntos relacionados con el coronavirus.

Para evitar estos fraudes siempre debemos revisar la dirección de correo electrónico que nos ha enviado el email y hacer una búsqueda rápida en Google para averiguar si se corresponde con el correo verdadero o no.

Suplantación Ministerio de Salud. Oficina de Seguridad del Internauta.

Asimismo, debemos leer con detenimiento el mensaje, si hay faltas ortográficas es bastante posible que estén intentando engañarnos. Volvemos a repetirlo, jamás debemos descargar los archivos ni entrar a los links de este tipo de emails fraudulentos.

Apps maliciosas

La llegada del coronavirus también se ha traducido en nuevas aplicaciones que, supuestamente, realizan un seguimiento sobre el número de infecciones, ya sea en nuestro país o en todo el mundo.

Desgraciadamente, dichas apps no han sido creadas con la intención de informar a los ciudadanos sino con el fin de aprovecharse de ellos. En realidad, lo que hacen es instalar en tu móvil un programa malicioso llamado CovidLock que bloqueará tu dispositivo.

Play Store.

En los casos reportados, los hackers piden al dueño del smartphone un rescate para volver a pedir utilizarlo, concretamente unos 90 euros en Bitcoins. Cabe recalcar que este tipo de aplicaciones no suelen estar en la tienda de apps de tu teléfono, sino en páginas web a las que hay que acceder para descargar la aplicación manualmente. Como es lógico, no debemos fiarnos de ninguna app que no provenga de la App Store o la Play Store, incluso en ellas tendremos que tener cuidado.

No grabes el aplauso de las 20:00

El confinamiento ha hecho mella en muchas comunidades de vecinos, que intentan entretenerse como buenamente pueden. En las redes sociales no paramos de ver constantemente vídeos del aplauso que se lleva a cabo a las 20:00 para homenajear a los sanitarios.

Y ése es solo uno de los ejemplos, puesto que hemos podido ver urbanizaciones en las que se ponen a jugar al bingo o barrios en los que los vecinos se convierten en auténticos Dj's. Parecen iniciativas graciosas para sobrellevar la cuarentena, pero grabarlas es un error, sobre todo si luego lo publicamos en redes.

Aplauso sanitario en la Comunidad de Madrid. EFE

Como os comentábamos el otro día en OMICRONO, al hacerlo podríais estar violando vuestra propia privacidad, puesto que hay usuarios que podrían llegar a saber dónde vivís exactamente analizando esas imágenes con detenimiento. Es un gesto bonito, pero no te conviene que tus miles de seguidores ubiquen tu vivienda.

Sabemos que durante estos días estás pasando más tiempo en Internet que nunca. Si es así, estate alerta, porque podrían intentar engañarte en más de una ocasión. Desgraciadamente, los hackers siempre se aprovechan del caos para hacer sus fechorías.