Películas gratis en Google: así podrás verlas

Nuestros compañeros de El Androide Libre ya lo adelantaron: Google Play se lanzaría a la piscina ofreciendo soporte para películas gratis con anuncios. Una función que aún no está completamente operativa, pero que sí lo estará muy pronto tal y como han revelado las últimas betas de la app Películas.

La novedad que nos permitirá ver películas gratis con anuncios está presente en la última beta de Google Play Películas, pero no se puede usar. Aunque la versión 4.18.37 de la app tiene incorporada la característica, la función en sí no estará disponible hasta que Google la incorpore en las versiones finales.

La capacidad de ver películas gratis está integrada dentro del código de la misma aplicación, lo que indica que en cuanto salga la versión oficial que habilite la función podremos ver "cientos de películas gratis", eso sí, con anuncios.

Películas gratis para luchar contra Netflix

Pero, ¿por qué ahora pasa a ser así? Hasta ahora Google Play Películas permitía únicamente la compra por separado de contenidos audiovisuales. La nueva función pasaría a incluir algunos contenidos gratuitos, pero con el inconveniente de sufrir anuncios. Según explica la misma XDA Developers, nos permitirá acceder a "cientos de películas gratis" con una cantidad de anuncios decentes.

Esto no es nuevo; ya en la app de películas de YouTube se ofrcen algunos contenidos con este formato, pero únicamente disponible en Estados Unidos. De hecho, el mercado de ofrecer contenidos bajo anuncios sería completamente nuevo para la gran G; no consiguió crear contenido original en YouTube y, además, no ha conseguido hacerse un hueco entre las plataformas de streaming como sí lo ha hecho nada más nacer Disney+ (con otro formato, eso sí).

Móvil con la app Play Películas.

El código del APK muestra cómo se mencionan estas novedades, indicando que la nueva función dará acceso a los usuarios acceso a montones de películas. Los anuncios serán una buena forma de financiar este nuevo modelo de negocio, pero es toda una incógnita por ahora; no se sabe si tendrá anuncios dentro de los metrajes, al principio, o al final.

Lo lógico sería basarse en YouTube, que incluye anuncios en el principio, en la mitad y en el final de los vídeos (aunque estos los selecciona el youtuber). Lo lógico sería entender que habrá 3 anuncios: uno al principio, otro en la parte intermedia de la película y otro en el final, pero es algo que el código no menciona.

Por otra parte, no se sabe nada más; no se sabe ni cuándo se lanzará, ni en qué países estará ni en cómo afectará al catálogo de Google Play (más allá de que se mencionen "cientos" de títulos". Sabiendo cómo opera Google, no sería extraño que este servicio no esté de primera mano en algunos países o se postponga por la crisis que estamos viviendo.