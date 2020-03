Así puedes controlar el iPhone desde el ordenador con lo nuevo de Dell

Durante un día convencional es muy probable que dividas tu atención entre el ordenador y el teléfono móvil, dependiendo de lo que estés haciendo. Si estás trabajando, estarás con el ordenador, pero si te hacen una llamada tendrás que coger el móvil.

La verdad es que no es el flujo de trabajo más adecuado; el móvil puede ser una gran distracción, obligándonos a dejar lo que estábamos haciendo para usarlo. Es por eso que algunos de los desarrollos más interesantes que hemos visto en los últimos años se centran en la "convergencia".

Si tienes un móvil Android, por ejemplo, ya es fácil conectarlo con nuestro ordenador Windows gracias a una aplicación incluida en Windows 10. Y si tienes un iPhone y un Mac, Apple también ha desarrollado herramientas que nos permiten conectar ambos dispositivos y, por ejemplo, responder a llamadas desde el Mac.

Dell actualiza su app Mobile Connect

Pero, ¿qué pasa si tienes un iPhone y un ordenador Windows? Esa es una combinación muy común, y sin embargo hasta ahora no tiene una solución perfecta. No es sólo que Apple no esté interesada en desarrollar estas funciones para el sistema de la competencia; es que pone muchos obstáculos a otras compañías interesadas.

La app de Dell nos permite responder llamadas de nuestro iPhone

Ahora Dell ha presentado la que puede ser la mejor alternativa hasta ahora: se trata de la versión 3 de su app Mobile Connect, que como gran novedad nos permite controlar nuestro iPhone desde el escritorio del ordenador.

Podemos ver notificaciones en el escritorio, como mensajes

Para que funcione, es necesario instalar el programa Dell Mobile Connect en nuestro ordenador Windows desde la Tienda de apps de Windows. A continuación, instalamos la nueva app para iPhone de Dell. Sólo tenemos que seguir los pasos mostrados en las apps, teniendo en cuenta que el teléfono y el ordenador deben estar conectados a la misma red.

Controlar el iPhone desde el ordenador

La nueva app nos permite abrir una ventana en el ordenador con el contenido de la pantalla del iPhone. En otras palabras, veremos lo mismo que podemos ver en el móvil y controlar la interfaz con el ratón como si estuviésemos tocando la pantalla.

La app de Dell nos permite usar apps de iPhone en Windows

De esta forma, podemos usar apps de iPhone en nuestro ordenador, sin tener que coger el dispositivo. Hay que tener en cuenta que tiene sus limitaciones, pero hasta ahora es una de las mejores alternativas.

Otra novedad es que ahora podemos transferir imágenes y vídeos entre el ordenador y el iPhone, y viceversa, simplemente arrastrando los archivos. Es algo que ya era posible con dispositivos Android, pero por el momento la funcionalidad está limitada a imágenes y vídeos; no podemos copiar archivos de música ni documentos, como sí es posible en Android.

Sólo para ordenadores Dell

Pero sin duda alguna, la mayor limitación es que es obligatorio usar un ordenador de Dell para poder instalar la aplicación de Windows. Los modelos compatibles son los de las gamas XPS, Inspiron, Vostro, G Series y Alienware, vendidos a partir de 2018; además, el iPhone tendrá que tener iOS 11 o superior.

Podemos transferir archivos simplemente arrastrándolos

Si no tenemos un ordenador fabricado por Dell no podremos ni instalar la app, ya que nos pide un código que Dell nos dará. Es por eso que, por el momento, esta no es una app recomendable a menos que tengas un ordenador de esa marca.

Pese a todo, este lanzamiento es una buena noticia, porque demuestra que, pese a las restricciones de Apple, es posible crear una app que conecte nuestro iPhone con Windows.

Descarga Dell Mobile Connect para Windows

Descarga Dell Mobile Connect para iOS