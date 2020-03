Web contra el coronavirus: la Comunidad de Madrid lanza su app web

Tal y como se preveía, la Comunidad de Madrid ha lanzado hoy una aplicación para la lucha contra el coronavirus; se centra en la autoevaluación para evitar las llamadas a los servicios sanitarios.

Ese es precisamente uno de los grandes problemas a los que se están enfrentando las comunidades autónomas en la lucha contra el coronavirus. Como los síntomas son tan parecidos a los de la gripe, mucha gente está llamando para solicitar ayuda; eso está provocando el bloqueo del servicio, y que gente que realmente lo necesita no pueda conseguir ayuda.

Por todo esto, ya hay comunidades que han implementado alternativas electrónicas a los números de atención sanitaria. La Junta de Andalucía, por ejemplo, incluyó nuevas opciones en su app Salud Responde.

La app de la Comunidad de Madrid contra el coronavirus

Ahora le toca el turno a la Comunidad de Madrid con una aplicación web accesible a través de coronamadrid.com. Esta página nos ofrece acceso directo a un cuestionario que nos permitirá saber más sobre nuestro estado de salud, y si debemos solicitar ayuda.

El funcionamiento de la app es bien sencillo. Sólo tenemos que entrar en coronamadrid.com usando un navegador web, ya sea en el ordenador o en un móvil o una tablet; la página está adaptada para pantallas pequeñas.

Aplicación de la Comunidad de Madrid contra el coronavirus

Una vez dentro, tenemos que pulsar en "Entendido. Realizar evaluación", para leer en qué consiste la app y en qué nos ayudará concretamente. Básicamente, esta app es una alternativa a los números de atención por el coronavirus (900 102 112), diseñada para aquellas personas que sientan que tienen los síntomas del coronavirus. Es un ejercicio de responsabilidad, ya que si usamos la app no estaremos ocupando una línea que podría ayudar a otra persona en un estado más grave.

Las funciones que cumple la app contra el coronavirus de la Comunidad de Madrid

Para usar la app será necesario introducir nuestros datos personales, como el nombre, apellido, DNI, domicilio, y el teléfono móvil.

También solicitará activar la geolocalización en nuestro navegador, información que podrá ser usada para ayudar en la lucha contra el coronavirus, como por ejemplo, localizando posibles zonas más afectadas.

Alternativa preferible al teléfono

Cuestionario de la app contra el coronavirus de la Comunidad de Madrid

La app nos ofrecerá un cuestionario, en el que tendremos que responder a preguntas sobre los síntomas que tenemos.

La app ofrece instrucciones dependiendo de las respuestas

En base a las respuestas, la app nos mostrará instrucciones y consejos sobre qué es lo siguiente que deberíamos hacer; puede que no sea nada, o que tengamos que ponernos en cuarentena, o incluso precisar ayuda médica.

Resultados de la autoevaluación en la app contra el coronavirus de la Comunidad de Madrid

Haz tu autoevaluación del COVID-19

Simple pero cumple su función

Sea como sea, esta app nos permitirá saberlo directamente desde nuestro móvil. Como ya se sabía, en el desarrollo de la app han participado Martin Varsavsky, fundador de Jazztel, además de Google España.

La app ofrece consejos dependiendo de nuestra situación

Sin embargo, algunas de las funcionalidades filtradas aún no están disponibles; por ejemplo, la app no muestra las "zonas calientes" que deberíamos evitar, ni nos rastrea por si nos saltamos la cuarentena. No está claro si estas funcionalidades serán añadidas próximamente.

🏥 Atención ‼️



Sacamos https://t.co/cKphkN4EK6, una página para descongestionar el teléfono 900 del coronavirus en @comunidadmadrid.



Próximamente, también en app para el móvil. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 18, 2020

Otra diferencia es que esta es una aplicación web, y no una nativa para iOS y Android; eso limita las posibilidades de la app, y es el probable motivo por el que no tiene esas funciones adicionales. Pero tiene la ventaja de que sus creadores no han tenido que esperar a que la app sea aprobada por Apple y por Google para ser lanzada.