Cómo protegerse contra el coronavirus si tienes que coger el coche

La declaración del estado de alarma en España no solo supone imponer restricciones a las reuniones públicas y a la circulación de personas; también afecta a los conductores. Sólo porque vayamos en coche no significa que estemos exentos, o que no nos puedan multar.

De hecho, las reglas impuestas por el gobierno por el coronavirus también se aplican a los coches, y eso implica que debemos cambiar nuestras costumbres. Para empezar, la circulación de coches está igual de prohibida que la de personas, y no deberíamos conducir durante estos días.

Hay excepciones, por supuesto, pero son las mismas que para la circulación de personas. Por lo tanto, en muchas ocasiones la posibilidad de recibir una multa o no depende de la situación o de que los agentes de policía consideren que nuestra causa sea "justificada".

¿Podemos coger el coche en estado de alarma?

En otras palabras, no deberíamos coger el coche a menos que no tengamos más remedio. Por ejemplo, que tengamos que ir a trabajar a un puesto exento del cierre de negocios, o que tengamos una urgencia sanitaria. La lista de excepciones es la misma, que se recoge en el Artículo 7 del decreto que declara el estado de alarma:

Adquisición de alimentos.

Asistencia a centros sanitarios.

Desplazamiento al lugar de trabajo.

Retorno al lugar de residencia

Asistencia y ciudado de mayores, menores y personas dependientes o con discapacidad

Desplazamiento a entidades financieras.

Por causa de fuerza mayor o de necesidad.

Actividades individuales análogas a las anteriores, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o con otra causa justificada.

A estos motivos hay que sumar la necesidad de repostar, que se considera causa justificada. Sin embargo, acuérdate de usar guantes y de lavarte o desinfectarte las manos inmediatamente después de llenar el tanque.

Asistir a centros sanitarios es una de las excepciones para coger el coche

Además, hay que tener en cuenta que la limitación a las reuniones públicas también se aplica. Por lo tanto, tenemos que ir solos en el coche si es posible, evitando llevar a más personas a bordo.

Tanto a pie como en vehículo solo se permiten los desplazamientos individuales en los supuestos establecidos en el artículo 7 del R.D. por el que se declara el estado de alarma, salvo para acompañar a personas con discapacidad o por causa justificada.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/aD9qPjXNgj — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 16, 2020

Sólo podemos llevar a personas si tenemos una "causa justificada", como por ejemplo, llevar a un familiar mayor, a un menor, a una persona con discapacidad o dependiente. De nuevo, en ningún caso podemos llevar a otra persona en el coche por otras razones, aunque todo dependerá de si la causa es "justificada".

Cómo protegerse del coronavirus

Pero la situación es lo bastante grave como para no pensar en multas, sino en la posibilidad de ser infectados. Especialmente si no somos las únicas personas que conducen ese coche.

Tanto si compartimos el coche como si sólo lo usamos de manera personal, deberíamos tomar algunas medidas para evitar posibles infecciones del coronavirus. Y es que nuestro coche también puede ser vehículo para el coronavirus, valga el chiste. No nos damos cuenta, pero en nuestro coche tocamos muchas superficies casi sin darnos cuenta.

En ese sentido, la guía que Skoda ha publicado nos puede resultar útil. Muestra las zonas que deberíamos limpiar y desinfectar tanto si vamos a usar el coche como si lo hemos aparcado. Esto es especialmente importante si estamos compartiendo el coche o estamos llevando a otra persona a bordo.

Zonas del interior del coche que se recomiendan desinfectar por el coronavirus Skoda

El volante es, como era de esperar, una de las zonas más críticas, pero no es la única; el cambio de marchas, las zonas donde descansamos las manos en la puerta y en la consola central, y los controles son partes que deberían recibir atención. Además, no podemos olvidarnos de la pantalla táctil; aunque siempre deberíamos acordarnos de limpiarla de vez en cuando, ya que son un foco importante de bacterias y virus.

Zonas del exterior del coche que se recomiendan desinfectar por el coronavirus Skoda

No es sólo el interior; Skoda también recomienda limpiar y desinfectar partes del exterior del coche. Algunas son obvias, como el manillar de la puerta (no te olvides del maletero); en otras, a lo mejor no habías pensado, como el marco de la puerta que mucha gente suele tocar para abrirla mejor.

Otras medidas que deberíamos tomar es usar mascarillas, no tanto para protegernos, sino para proteger a los ocupantes si los estamos llevando. Algunos kits de primeros auxilios, obligatorios en la UE, pueden incluir una de estas mascarillas, así que a lo mejor tienes una y no lo sabes.

También se recomienda limpiar el sistema de aire acondicionado, aunque no deberíamos ir al taller para eso; sí que podemos usar productos especializados para limpiar la ventilación y reducir el riesgo de contagio.