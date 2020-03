WhatsApp Web no funciona: problemas para algunos usuarios

Puede que WhatsApp sea una app que se usa predominantemente en smartphones, pero eso no significa que su versión web no sea popular. Ahora, muchos usuarios se han encontrado con que no pueden seguir usándola.

El problema parece haber iniciado hace pocos minutos en el momento de escribir estas palabras; por lo tanto, el alcance y la extensión del problema aún no están del todo claros.

La versión de WhatsApp Web nos permite usar la app de mensajería instantánea en dispositivos con un navegador web; por lo que es ideal para usarla en el ordenador o en una tablet, por ejemplo. Este fallo no debería afectar a tantas personas como en la versión móvil, pero aún así puede extenderse.

WhatsApp Web no funciona

En nuestras pruebas, hemos tenido problemas a la hora de usar WhatsApp Web; al mismo tiempo, estos problemas parecen intermitentes. En ocasiones la app no nos deja iniciar sesión por el método normal, que consiste en escanear un código QR con la app móvil para comprobar nuestra identidad.

En ese caso, podemos recibir un mensaje de error en la app, pero no muestra mucha información al respecto; simplemente indicando que hay un error en la sesión. Eso, pese a que inicialmente la conexión parece realizarse correctamente.

Zonas con problemas de Whatsapp Downdetector

Según páginas como Downdetector, este problema parece afectar principalmente al oeste de Europa, principalmente en España y Francia; en Sudamérica, el gran afectado es Brasil. Sin embargo, estos servicios sólo registran problemas con WhatsApp en general, por lo que no está claro hasta qué punto es problema de la web, o es problema de todo el servicio de WhatsApp.

Por el momento, las apps móviles no parecen afectadas por este problema.

Noticia en actualización

