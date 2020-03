Estas mujeres desnudas no existen: el uso más lascivo para la Inteligencia Artificial

El uso de redes neuronales para la creación de contenido como imágenes y vídeos tiene un gran potencial, tanto para lo bueno como para lo malo. Los resultados obtenidos con esta tecnología son cada vez más realistas, hasta el punto de que ya es difícil discernir entre realidad y ficción.

Pero esta tecnología no se usa sólo en nuevas películas que nos sorprenden con sus efectos especiales, o en contenido personalizado; como no podía ser de otra manera si hablamos de Internet, también tiene un uso sexual.

Es lo que ha demostrado la startup These Nudes Do Not Exist (Estos desnudos no existen), que presume de ser capaz de crear imágenes de mujeres de la nada; y concretamente de mujeres desnudas.

Mujeres desnudas, creadas con Inteligencia Artificial

El funcionamiento de su página es muy básico. Pagando un dólar y ofreciendo un nombre y una dirección de correo, el sistema generará una imagen de una mujer desnuda, que podremos descargar libremente. En otras palabras, es un generador de desnudos bajo demanda; es ese tipo de frases que no nos esperábamos escribir.

El sistema sólo garantiza que la imagen que recibiremos será única, y que tendremos la única copia existente; la página deja caer que somos "libres de hacer lo que queramos" con ella. Podemos venderla, guardarla para "uso personal", o lo que queramos.

La página muestra ejemplos de creaciones con la IA

Aunque en las imágenes de muestra parezcan muy reales, estas mujeres no existen. Son imágenes generadas por ordenador, pero eso no significa que no estén basadas en personas reales.

Eso es porque estas imágenes son el resultado de GAN, o redes generativas antagónicas. Es un sistema que enfrenta a varias redes neuronales en busca del mejor resultado; cada red neuronal parte de unos datos, como podría ser una serie de fotografías de mujeres desnudas. A partir de ahí, intenta generar una imagen; el sistema comparte los resultados y favorece al mejor.

Este ciclo se repite una y otra vez, y cuando termina, la imagen resultante es la mejor, al menos en teoría; la startup justifica el pago de un dólar para costear el procesamiento de la imagen de esta manera.

Es sólo el principio

Aunque esta no es precisamente una tecnología nueva, es ahora que está alcanzando niveles lo suficientemente buenos como para ser indistinguibles de una persona real; de hecho, esta no es la primera startup que intenta algo similar. El año pasado hablábamos de un sistema capaz de crear personas únicas, aunque no estaban desnudas.

Más infame fue el lanzamiento de DeepNude, una app que usaba IA para "desnudar" a mujeres; aunque en realidad sólo cubría las partes íntimas con imágenes generadas automáticamente.

La mera existencia de These Nudes Do Not Exist es digna de polémica; ¿estamos ante un caso de "cosificación" de la mujer, aunque estas personas no existan? ¿qué usos, aparte de los obvios, podría tener semejante herramienta?

Y esto es sólo el principio; uno de los cofundadores de la startup afirma que estamos ante un momento histórico para la pornografía. Y que en el futuro serán capaces de generar modelos tridimensionales para crear contenido pornográfico. Podríamos encargar vídeos XXX personalizados, protagonizados por personas que no existen o que tienen unas determinadas características físicas.

Por el momento, la idea parece tener éxito. En el momento de escribir estas palabras, la web tiene dificultades para cargar.