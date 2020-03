Olvídate de aprender idiomas: esta 'grabadora' los traduce al instante

Conocer otros países y culturas del mundo puede suponer una gran aventura, sobre todo si en dichos lugares se hablan idiomas en los que no sabemos defendernos. Como es lógico, dependerá de la lengua en cuestión, pues estamos más familiarizados con las de origen latino que con aquellas pertenecientes al lejano continente asiático o al africano.

En este sentido, hay personas a las que no les importa viajar por un país sin manejar el idioma de la zona; sin embargo, ese desconocimiento puede suponer algún que otro problema en casos de urgencia, como un accidente o situaciones similares.

Precisamente hemos estado probando un dispositivo que tiene el potencial suficiente como para convertirse en tu mejor compañero a la hora de viajar. Hablamos del Vasco Mini 2, un traductor de voz instantáneo.

Traduce conversaciones en tiempo real

El Vasco Mini 2 tiene un diseño que nos recuerda bastante a los famosos iPod Nano de Apple de cuarta y quinta generación. En otras palabras, se trata de un dispositivo pequeño, ligero y cómodo.

Traductor Vasco Mini 2

Este traductor funciona de una manera bastante simple. Imaginemos por un momento que queremos charlar con alguien en chino. Bastaría con seleccionar los dos idiomas en los que queremos comunicarnos, tras lo que estaríamos preparados para entablar una conversación.

Lo único que habría que hacer es pulsar un botón antes de que empiece a hablar el interlocutor chino, tras lo que el Vasco Mini 2 traduciría simultáneamente lo que nos ha dicho. Cuando hablemos nosotros el proceso a seguir sería el mismo, aunque pulsando el botón que se encuentra justo al lado. Es decir, hay un botón destinado a nuestra lengua y otro a la extranjera.

Vasco Mini 2. Alex Branco

Esta traducción se hace de dos maneras diferentes. La primera consiste en emitir un audio a través de los altavoces del dispositivo, mientras que la segunda lo transcribe a la pantalla táctil. En el caso de que queramos volver a escuchar la traducción bastaría con pulsar sobre ella en la pantalla.

Calidad de las traducciones

El Vasco Mini 2 puede trabajar en hasta 50 lenguas diferentes, que van desde el ruso hasta el chino pasando por el francés o el inglés. Del mismo modo, el dispositivo integra una SIM que nos permitirá utilizarlo estemos donde estemos, por lo que no tendremos que preocuparnos si estamos en algún lugar en el que no disponemos de conexión a Internet.

En lo referente a la calidad de sus traducciones, por lo que hemos podido probar funciona bastante bien. Eso sí, hay que intentar no hablar demasiado rápido y vocalizar bien o la calidad de la traducción será peor. Si lo hacemos así, podremos entendernos con la otra persona perfectamente.

Vasco Mini 2. Alex Branco

He de admitir que antes de tener el Vasco Mini 2 en mis manos era bastante escéptico sobre su funcionamiento. Sin embargo, me he llevado una grata sorpresa al comprobar lo bien que funciona y lo útil que puede resultar.

Al fin y al cabo, se trata de un dispositivo "salvavidas" que permite que nos comuniquemos en idiomas de los que no tenemos conocimiento alguno de una manera tremendamente sencilla.

Vasco Mini 2. Alex Branco

Teniendo en cuenta sus características cabría pensar que es caro, pero nada más lejos de la realidad, ya que el Vasco Mini 2 tiene un precio de 259 euros, cantidad que merece absolutamente la pena pagar si viajas a menudo a países de habla extranjera.

Compra aquí el Vasco Mini 2