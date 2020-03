Probamos la Nitro Concepts D16E: la mesa que te permite trabajar y jugar de pie

Si hay un sector que ha dado alegrías a los aficionados a la tecnología en los últimos años, es el gaming. Los dispositivos dirigidos a entusiastas se han multiplicado al mismo tiempo que los más tradicionales han perdido interés. El comprador medio ya no se conforma con cualquier cosa, y eso se está dejando notar en nuevos productos, a cada cual más original e interesante.

Por ejemplo, una de la piezas cada vez más habituales en cualquier habitación o despacho es la "silla gaming"; aunque parezcan salidas de un coche de carreras, estas son las favoritas de quienes se tiran horas y horas con el ordenador, sin importar si realmente son jugadores, como explicamos en nuestra prueba de la Noblechairs Epic.

Pero eso es sólo el principio. Las marcas están explorando nuevas sendas para ofrecer una experiencia diferente, y por ejemplo, las "mesas gaming" también son cada vez más populares; aunque por ahora la mayoría de estos modelos se limitan a poner luces en un diseño absurdo.

Nitro Concepts D16E Carbon

Es por eso que la Nitro Concepts D16E Carbon de Nitro Concepts nos interesó tanto cuando nos ofrecieron la posibilidad de probarla. Es fácil descartarla como una "mesa gaming" más, pero aquí llega el giro de guión: no tiene luces, ni un diseño histriónico. Eso es porque, en vez de para presumir, está diseñada para nuestra comodidad ante todo, por la posibilidad de personalizar nuestra experiencia.

La D16E Carbon viene de la mano de Caseking, la distribuidora de la mencionada Noblechairs Epic; y con esta mesa, da un paso más como una alternativa diferente en el ya concurrido mercado. Porque lo que realmente diferencia a esta mesa del resto es que se puede subir y bajar.

El motor electrónico está integrado en la pata izquierda Adrián Raya

En efecto, la Nitro Concepts D16E Carbon cuenta con un motor integrado capaz de variar la altura, dependiendo de cómo estemos más cómodos o del tipo de uso que le queramos dar a nuestro ordenador. De esta forma, algunos de los problemas habituales que nos encontramos en mesas de escritorio se eliminan completamente.

Permite usar el ordenador de pie

Con esta mesa, es posible incluso usar el ordenador de pie. Es un concepto que puede que ya hayas visto en algunas oficinas, y es especialmente útil en puestos de trabajo que precisen de mucho movimiento; por ejemplo, si tienes que levantarte constantemente para coger piezas o documentos. Pero cada vez es más popular en oficinistas o incluso jugadores de esports que se tiren todo el día entrenando.

Es posible subir la mesa a niveles suficientes para la mayoría de personas Adrián Raya

Es cierto que trabajar de pie no es la solución ideal para todo el mundo, pero sí que es beneficioso en muchas situaciones. Entre las ventajas está la prevención de dolores de espalda, ya que no estamos todo el día limitados con una postura en la silla. Estar de pie también nos obliga a movernos más, lo que puede ser una gran ayuda si tenemos sobrepeso, o tenemos problemas de circulación.

Aunque usar el ordenador de pie suena bien, la verdad es que la mayoría de la gente tiene un escritorio tradicional en casa. La D16E Carbon nos ofrece la posibilidad de disfrutar de este estilo de trabajo, de manera sencilla.

Materiales de calidad

Al menos, en teoría. Para comprobar si era cierto, primero teníamos que montarla. La Nitro Concepts D16E Carbon viene en dos grandes cajas muy pesadas, por lo que si no te la envían a casa es recomendable contar con ayuda para llevarlas. Una vez que las abrimos nos damos cuenta de por qué: los materiales escogidos son todo un acierto.

Las dos patas de la mesa están fabricadas en acero, y por si solas consiguen una gran estabilidad y firmeza. Nada más coger las piezas con la mano te das cuenta de que no flexionan en absoluto y se notan resistentes.

El proceso de montaje no conlleva muchas dificultades con las herramientas incluidas Adrián Raya

La mesa en sí está compuesta de tres tableros de fibra de densidad media, y por lo tanto no es simple aglomerado como nos esperábamos. Esto es importante no solo porque cada tablero pesa lo suyo, sino porque este tipo de material es especialmente resistente y permite una mayor personalización al aceptar mejor la pintura y otros productos de recubrimiento.

Montaje sencillo

El proceso de montaje es sencillo, en el sentido de que la cantidad de piezas es mínima y son fáciles de distinguir; es imposible que te confundas, y las instrucciones, aunque nos llegaron en inglés, tienen gráficos fáciles de seguir. Sin embargo, dado el peso y el tamaño de las piezas, es recomendable de nuevo contar con algo de ayuda; especialmente porque el proceso pide montar la mesa boca abajo y luego darle la vuelta cuando esté casi terminada.

Entre dos personas, es perfectamente posible tener la mesa terminada en menos de una tarde; con sólo una persona, el proceso se puede alargar, y en mi caso concreto, tardé un día.

Todos los tornillos y casi todas las herramientas necesarias vienen incluidas Adrián Raya

Todas las herramientas y tornillos necesarios vienen incluidos en la caja, con una excepción: no trae un destornillador necesario para los tornillos que unen la estructura metálica con las tablas. En ese caso, el manual recomienda usar un destornillador eléctrico para facilitar la tarea.

Una vez montada, hay que decir que la Nitro Concepts D16E Carbon impresiona, y no por malos motivos. Estamos ante una mesa muy elegante y minimalista, que en vez de apostar por diseños recargados se centra en lo importante: ofrecer un gran espacio de trabajo estable y personalizable.

Grande y adaptable a tus usos

El área disponible es enorme. Para ofrecer algo de contexto, yo uso a diario un monitor de 32 pulgadas; es bastante grande, y de hecho me arrepentí de comprarlo cuando me di cuenta de cómo quedaba en mi vieja mesa. En cambio, con la D16E Carbon es como si hubieran nacido el uno para el otro. La distancia con los ojos es perfecta, y estoy seguro de que podría usar un monitor más grande, o un conjunto de tres monitores, sin problemas. Si tienes un monitor más pequeño, como es lo probable, tienes espacio de sobra para ponerlo donde te sea más cómodo.

Tutorial de montaje de la Nitro Concepts D16E

Por supuesto, también tienes sitio para poner todo lo que necesites, desde tus herramientas a documentos o dispositivos como consolas o discos duros externos. Incluso lleno de cosas, la mesa es muy estable y ahí es donde se nota la diferencia en los materiales escogidos.

Los paneles de la mesa están diseñados para "atrapar" al usuario; los dos paneles laterales son más largos; si pegas la silla a la mesa, no es realmente envolvente pero sí que nos permite tener toda la mesa al alcance. Aunque he escogido poner el ordenador en el suelo, es perfectamente posible ponerlo en la mesa, ya que soporta hasta 70 kilogramos de peso; aunque es algo que recomendaría con ordenadores m-ATX.

Diseño deportivo

En cuanto a diseño, en realidad tenemos varias opciones. Los paneles de la mesa están recubiertos de una película que imita a la fibra de carbono; y personalmente, lo dejaría así. Evidentemente no es fibra de carbono real, pero el efecto es lo suficientemente bueno; el resultado es una mesa muy elegante y que encaja con todo. Da a entender que es para entusiastas, pero sin ser demasiado chillona o estridente.

Sin embargo, si realmente le quieres dar el toque definitivo, la mesa viene con una gigantesca alfombrilla en color negro con bordes rojos. Gracias a sus dimensiones de 160 x 80 cm, cubre absolutamente toda la superficie de la mesa, y es innegable que es de esas cosas que sorprenden.

La alfombrilla, o mejor dicho alfombra, cubre toda la mesa Adrián Raya

Además, es extremadamente agradable al tacto, gracias a su superficie de microfibra; Nitro Concepts promete que es durable, y en los días que he podido usarlo han pasado herramientas, botellines y gatos y no he encontrado aún ningún problema. Otro detalle bueno es que ya no necesitarás alfombrilla para tu ratón, y en mis pruebas no he tenido problemas en usar tanto ratones gaming como convencionales.

Un detalle de agradecer es un gancho para los auriculares, que podemos instalar en el lado de la mesa que queramos.

El motor integrado, la estrella

Pero la verdadera estrella es, por supuesto, la posibilidad de subir y bajar la mesa. La pata izquierda cuenta con un motor eléctrico, que se conecta por una transmisión a la pata derecha; es un proceso más sencillo de lo que suena. El motor está conectado a un adaptador de corriente, que a su vez tenemos que enchufar para que el sistema funcione.

Para subir y bajar la mesa sólo tenemos que usar los botones correspondientes, que se instalan en el borde. El proceso es rápido y silencioso: el motor eléctrico apenas es apreciable, aunque posiblemente puede despertar a alguien que esté en la misma habitación. Para llegar desde el nivel más bajo al más alto apenas se tardan unos segundos.

Los controles consisten en dos botones, y se pueden instalar a la izquierda o la derecha Adrián Raya

Y esta es la verdadera ventaja de esta mesa: podemos ponerlo tan bajo como 71 centímetros, o tan alto como 121 centímetros, y la diferencia se nota mucho. Normalmente una persona de tamaño normal con una silla gaming pondrá la altura cerca del mínimo, aunque personalmente, y como soy alto, la prefiero subir algo más. Por lo tanto, podemos ponerlo a la altura que realmente se adapte a nuestro cuerpo o nuestras circunstancias; si estamos más cómodos sentados rectos, la podemos subir, si no queremos forzarnos tanto, la podemos bajar, etc.

Esta mesa no solo se adapta a cada usuario; también a cada momento del día. Y como el proceso es rápido, e incluso más fácil que subir o bajar la silla, es realmente adictivo.

Trabajar de pie, su gran atractivo

Por supuesto, trabajar de pie es el gran atractivo de esto. Como alguien que mide 1,92 m, tengo que decir que la altura máxima que alcanza esta mesa es más que suficiente, e incluso la tengo que bajar varios centímetros.

Este modo realmente puede ayudarte a abrir los ojos a una nueva manera de trabajar y jugar; durante el poco tiempo que he podido probarlo ya he notado ventajas. Por supuesto, dependerá de tus gustos, pero aconsejaría como mínimo probarlo, porque te puede sorprender.

El gran inconveniente de variar la altura no está en la mesa en sí, sino en los cables del monitor y otros dispositivos; si no tienes cuidado, puedes tirar muchas cosas. A la hora de la verdad, la verdadera limitación está en estos cables, así que recomiendo comprar alargadores si realmente queremos cambiar de altura de manera habitual.

Un producto joven, y se nota

Hablando de inconvenientes, la Nitro Concepts D16E Carbon tiene algunos, y la mayoría son errores de juventud; realmente se nota que esta es la primera mesa gaming que ofrece Nitro Concepts. Están los típicos detalles que se pasan por alto y que no suponen un problema hasta que entra en producción.

Por ejemplo, la mesa tiene más agujeros para tornillos de los que realmente necesitas; y pese a eso, hubo una pieza que no tenía su agujero correspondiente. No es que sea algo catastrófico, pero es un indicador de que hubo varias revisiones durante el proceso de diseño y producción; otro detalle que indica esto es que la mesa que se ve en el vídeo tutorial de montaje es ligeramente diferente al producto final.

Las bridas incluidas son insuficientes para gestionar todos los cables Adrián Raya

Pero sin duda alguna, la omisión que más me molesta es la falta de rieles o algún método para gestionar los cables. En vez de eso, la mesa viene con cuatro cintas de plástico de 3M, pero están pensadas principalmente para el cable del motor eléctrico de la mesa. Como resultado, esta mesa no te ayudará a solucionar tu lío de cables.

Relacionado con esto, la mesa cuenta con tres agujeros en los tablones, diseñados para meter los cables de manera más elegante; sólo hay un problema: la gigantesca alfombrilla no tiene esos agujeros. Así que si usas la alfombrilla, los agujeros están tapados y no los puedes usar.

No puedo decir que ninguno de estos problemas sea especialmente grave; sólo son pequeñas molestias, que espero que sean solucionadas en futuras versiones de este producto.

Una mesa gaming que apuesta por la comodidad

Siempre que probamos un producto original, o que se sale de lo establecido, nos queda la misma pregunta: ¿cómo lo comparamos con el resto de alternativas? En el caso de la Nitro Concepts D16E Carbon, podríamos hacer una comparación punto por punto con otras mesas gaming, pero sinceramente, serviría de poco porque no tiene mucho que ver con el resto.

Al centrarse en una experiencia ergonómica con la altura personalizable, esta mesa destaca respecto a las que priorizan la estética y el estilo por encima de todo. Sólo eso ya debería ser un motivo para contemplarla como una alternativa si buscamos modernizar nuestro escritorio.

La mesa terminada, es limpia y ofrece mucho espacio Adrián Raya

Sin embargo, es esa misma apuesta por escapar de los tópicos la que puede hacer esta mesa menos atractiva para el usuario medio. En concreto, detalles básicos como una manera de tener los cables controlados, que podríamos esperar de una mesa catalogada como "gaming", no están presentes aquí. Y por supuesto, no tiene luces, algo que puede ser una ventaja o una desventaja, dependiendo de tus gustos.

Son detalles importantes, pero que a la hora de la verdad puede que ni notes, como es mi caso. La Nitro Concepts D16E Carbon me ha descubierto las ventajas de priorizar lo importante: en este caso, el espacio disponible, la calidad de los materiales, la simplicidad del diseño y especialmente, el motor integrado son apuestas que funcionan.

En el poco tiempo que he tenido esta mesa ya he usado más veces la función para cambiar la altura que las que hubiera cambiado las luces si las tuviese. Y esa es una ventaja que puedes disfrutar, ya seas jugador o no.

La Nitro Concepts D16E Carbon estará disponible a un precio aproximado de 389,90 € en páginas como Coolmod.