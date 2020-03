Apple acaba de copiar lo peor de Android: anuncios en las notificaciones

"Think Different". Piensa diferente. Aunque el tradicional lema de Apple ya no sea usado, sus productos aún lo siguen; es la explicación de que Apple siempre parezca ir en contra del resto de la industria, para lo bueno y para lo malo.

Cuando compras un iPhone, sabes que no vas a tener lo mismo que con un Android. Sabes que has pagado más, y que tienes serias limitaciones con el software; pero también sabes que tienes acceso a la que posiblemente es la mejor plataforma y un hardware a un nivel diferente.

Hoy, eso cambia un poco. Una de las grandes molestias que podemos encontrarnos en Android dará el salto a iOS, y los usuarios poco podrán hacer para evitarlo. Hoy, iOS pierde un poco de esa identidad propia.

Anuncios en las notificaciones en iOS

Me refiero, por supuesto, a los cambios implementados en la guía que todos los desarrolladores deben seguir para publicar aplicaciones en la App Store; una guía que, entre otras cosas, define cómo se pueden usar las funciones del sistema, desde los permisos a las notificaciones.

El cambio, según adelanta 9to5Mac, afecta a estas últimas: los desarrolladores ahora podrán usar las notificaciones para mostrar anuncios; en concreto, se permite el uso de "marketing directo" y "promociones", que es la manera bonita de decir que podrán avisarnos de nuevos productos y ofertas "especiales".

En efecto, prepárate para que todas tus apps se actualicen de repente y empiecen a molestarte cada dos por tres por una nueva campaña promocional de un producto que no te interesa ni te va a interesar. La Caja de Pandora se ha abierto, y los males del mundo van a llegar a tu smartphone.

Instagram en un iPhone. @thoughtcatalog en Unsplash

Por supuesto, Apple intenta justificar una decisión injustificable. En su caso, afirma que impone una importante limitación: los usuarios tendrán que aceptar esos anuncios, y en todo momento podremos desactivarlos si queremos. Suena muy bonito, hasta que te das cuenta de que Android tiene una política muy similar, que también está ahí más para huir de las críticas que para proteger a los usuarios.

Notificaciones en iOS

La limitación de que los usuarios tengan que aceptar los anuncios es inexistente por una sencilla razón: los usuarios ya están acostumbrados a aceptarlo todo cuando abren una app por primera vez. Lo único que tiene que hacer el desarrollador es ocultar el permiso de las notificaciones entre los muchos que ya pide, y tendrá vía libre para enviarnos lo que quiera.

La historia se repite con la obligatoriedad de incluir una manera de desactivar las notificaciones. Los desarrolladores sólo tienen que ocultar la opción en un menú en la configuración bajo un nombre técnico, y el 99% de los usuarios ni se acercará ahí.

La falacia de los permisos

"Obligar a pedir el permiso del usuario" es una falacia, y Apple lo sabe muy bien. Sabe cuáles son las costumbres de los usuarios, y que la única protección verdadera tiene que llegar del propietario de la plataforma. Lo sabemos porque todo esto ya lo hemos vivido, ya hemos tenido estos debates, y ya hemos pronunciado estas quejas; me da la sensación de que hemos viajado a 2016 con esta noticia.

App pidiendo permiso para mostrar notificaciones en iOS

Así que sí, prepárate para lo peor. Pero tal vez lo más chocante es el supuesto motivo por el que Apple ha mancillado su plataforma: porque ella ya estaba incumpliendo las normas. Según The Verge, el hecho de que en los últimos años Apple haya usado las notificaciones para promocionar servicios como Apple Music implica que estaba incumpliendo sus propias reglas.

Así que, al permitir los anuncios en todas las apps, automáticamente también se está dando permiso a si misma; así que también podemos esperar notificaciones que nos pidan apuntarnos a Apple TV+ a partir de ahora.

Y en ese momento, puede que te preguntes si Apple realmente es tan diferente como la pintan.