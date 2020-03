Todo lo que Apple podría presentar este mes: de iPhone 9 a nuevos iMac y Mac Mini

Aún no hay una presentación formal como tal, son muchísimos los rumores que apuntan a un evento de Apple este mismo mes de marzo. Puede parecer que no, ya que Apple se suele reservar sus mayores novedades para finales de año, pero hay muchas posibilidades de sorpresa en este futurible evento.

En estos meses ha habido toda una caterva de rumores y análisis por parte de personalidades del mundo de la tecnología que han apuntado a que este evento podrá traernos increíbles novedades, como los esperados iPad Pro, el iPhone 9 (el iPhone "barato" de verdad) e incluso los AirTags, las pegatinas para informar de la localización del dispositivo a la cuál irían ancladas.

Por hablar, incluso se habla de un sueño para muchos: un Mac Mini. Un ordenador todo en uno con macOS que llegaría en un formato más comedido y (esperemos) más asequible.

iPhone 9

iPhone 9. OnLeaks

De todos los productos de la lista este sin duda es el más rumoreado y uno de los más pedidos por los fans. El sucesor espiritual del SE que, además, segmentaría de forma muy precisa los iPhone actuales con su nueva nomenclatura. Tendría un diseño conservador pero con buenas prestaciones, ajustando el precio para atacar directamente a la gama media de Android.

No se habla de una serie de características totalmente definidas, sino que se basan en rumores; se habla de una pantalla de 4.7 pulgadas pero con una variante de 5.4 con bordes curvos, un procesador Apple A13 Bionic (el mismo que el de los iPhone de más alta gama) y 3 GB de memoria RAM. Tampoco se descarta que Apple de la sorpresa e incluya el A12 Bionic, el procesador de los iPhone del año pasado, en especial del XR.

Entre otras características contaría con Face ID, Touch ID y tendría un diseño muy al estilo iPhone 8, con una sola cámara. Tendrá 64 GB de almacenamiento base y costaría unos 399 dólares, un precio absolutamente rompedor que haría temblar a la gama media-premium de Android.

iPad Pro

iPad Pro 2020, renders. OnLeaks / iGeeksBlog

El último iPad Pro que se presentó fue en el año 2018. No nos malinterpretéis; el iPad Pro 2018 sigue siendo toda una bestia que de hecho podría rebajarse ante la salida del nuevo modelo. Los rumores esta vez son más claros, con un completo cambio de paradigma en lo que a características se refiere, ya que incluirá mejoras como una triple cámara similar a la de los iPhone 11, el chip U1 y un nuevo y mejorado Smart Keyboard con trackpad.

También se habla de un nuevo Apple Pencil con controles con gestos, aunque este es más complicado de esperar; conociendo a Apple es más probable que simplemente este modelo sea compatible con el Apple Pencil 2, que se presentó junto a los iPad Pro 2018. En cuanto a características más importantes los rumores no son claros; se habla de 5G y un procesador nuevo, el Apple A14 que sería toda una bestia en rendimiento, pero es algo extraño dado que las mejoras de hardware las suelen recibire primero los iPhone.

Los MacBook recibirían una actualización no muy extensa, siendo renovao el MacBook Pro de 13 pulgadas eliminando el teclado de mariposa y mejorando en procesador, GPU, almacenamiento, etcétera. No se descarta tampoco la presentación de un nuevo modelo de MacBook Air, aunque este se espera más para finales de año.

Apple TV

Apple TV. Apple

Recientemente también se ha rumoreado la presencia de un nuevo Apple TV. Debido a la llegada de Apple Arcade, este contaría con nuevas funciones como un procesador muy potente, el Apple A12 Bionic, y con un nuevo mando mejorado para poder jugar a todos los juegos del catálogo. Existen referencias en el código de iOS, y aunque no hay nada oficial, hay muchos argumentos para comprender que este lanzamiento es quizás de los más probables de la lista.

Si nos fijamos en las cifras, ya va acercándose la fecha de una renovación. Los Apple TV se han ido actualizando cada 2 años; el primer modelo basado en tvOS se lanzó en 2015 y el Apple TV 4K se lanzó en septiembre del año 2017. Estando a inicios de 2017, podría ser fácil pensar que Apple lanzará una nueva versión anticipándose al supuesto lanzamiento de los iPhone 9 y los nuevos iPad Pro 2020.

Apple TV+ y AirPlay 2 en televisores de terceros también son buenas excusas para que Apple incentive a los usuarios a comprar un Apple TV mejorado, que además pueda servir como centro de entretenimiento con Apple Arcade y de paso para hacerle competencia a Nvidia y su Shield.

Mac Mini y nuevos iMac

Un nuevo rumor se ha estado gestando en las últimas horas: el leaker CoinX ha asegurado en su Twitter que se puede vislumbrar en el horizonte un iMac Mini, con un críptico mensaje acompañado de un 'soon' (pronto en inglés). ¿Podríamos ver no sólo una renovación de los Mac Pro de Apple sino además una versión reducida de los mismos?

Es cierto que Apple actualizó sus iMac en marzo de 2019 con procesadores Intel de novena generación, y es cierto que también se actualizó el Mac Mini, pero este fue en 2019, con procesadores Intel de octava y puertos USB-C.

No sería descabellado ver un nuevo Mac Mini totalmente renovado, que además vendría acompañado de un nuevo iMac Pro el cuál no ha sido renovado desde 2017. Además, el Mac Mini podría llegar cargado de novedades que limen asperezas, ya que no fueron pocas las críticas al dispositivo debido a su poca personalización y capacidad de mejora.

AirTags

Tile stickers. Adrián Raya

Tile es una de las marcas más importantes en este apartado: son dispositivos que se pegan a dispositivos y que nos dicen en todo momento dónde están. En la presentación también podremos ver los AirTags, un concepto muy similar. Los AirTags serán rastreadores que podremos poner en nuestros dispositivos para saber dónde están y que se integrarán con las funciones de búsqueda de Apple integradas en iOS y iPadOS.

No se sabe mucho acerca de ellas; se rumorea que tendrán una forma mucho más similar a una pegatina y que tendrán funciones añadidas como manejar archivos por AirDrop, aunque esto último es más dudoso. Lo que sí es cierto es que es un concepto que se lleva tratando un tiempo y que no sería raro que naciera en la presentación de marzo.