Buscan la cura del coronavirus aprovechando el potencial que sobra de tu PC

En estos momentos la prioridad para los investigadore sanitarios es encontrar la cura del coronavirus; no porque sea un virus mortal, sino por su rápida propagación. Se ha unido a estos una adición totalmente inesperada: el equipo de la Universidad de Washington en Seattle, que busca encontrar esta cura con un videojuego.

No, no es broma; este juego se llama Foldit, y gracias a su enfoque podríamos acelerar el proceso de búsqueda de la cura. En este título, los jugadores pliegan proteínas para comprender sus estructuras mediante los recursos de sus PCs. Según estos investigadores, esta es la clave para "comprender cómo funciona una proteína y atacarla con medicamentos".

Con el brote de COVID-19, los desarrolladores han añadido un nuevo rompecabezas basado en el virus. Dado que actualmente no hay vacuna, el desafío del juego es más que curioso.

El videojuego que busca curar el coronavirus

Según la misma descripción del juego a través de Eurogamer: "los coronavirus muestran una proteína 'espiga' en su superficie, que se une fuertemente a una proteína receptora que se encuentra en la superficie de las células humanas. En las últimas semanas, los investigadores han determinado la estructura de la proteína del coronavirus y cómo se une a los receptores humanos.

¡Si podemos diseñar una proteían que se una aesta proteína de 'espiga' de coronavirus, podría usarse para bloquear la interacción con las células humanas y detener la infección!". El juego, basado en rompecabezas, busca que los jugadores plieguen largas cadenas de aminoácidos "en formas tridimencionales compactas", y darle un nuevo enfoque a la estrategia de búsqueda del coronavirus.

Para entender un poco mejor lo que quieren los desarrolladores, debemos entender qué buscan. Las proteínas 'espiga' engañan al receptor de superficie de la célula pulmonar ACE2 para que deje que el virus ingrese a la célula. Una posible forma de detener la infección es encontrar una forma de bloquear esta proteína, evitando que el virus se una a nuestras células.

En vez de usar un ordenador de gran envergadura, se usa el esfuerzo de los jugadores que, según los creadores del título, son "al menos iguales y a veces mejores que un ordenador al plegar largas cadenas de aminoácidos en formas tridimensionales compactas". El problema necesita "un cambio de estrategia" que este título podría ayudar a proporcionar.

Con este juego se podrán realizar los ejercicios que de otra forma se deberían ejecutar mediante simulaciones para descubrir las formas de esta proteína de superficie viral, así como las formas de proteínas para bloquearla. El poder de cómputo que se necesita para esto es ingente, por lo que los esfuerzos conjuntos de los jugadores pueden ayudar a aportar este potencial sin el coste que conlleva. No obstante, no jugaremos como tal, sino que el juego aprovechará la potencia que no usamos de nuestro PC para realizar estas simulaciones.

¿Cómo puedo instalar el juego?

Para jugar debes descargar el juego desde esta web e instalarlo como cualquier otro programa. Debes ejecutarlo y poner tu nombre, además de unirte a un equipo. Realmente el juego no es un juego como tal; aprovecha el potencial desaprovechado de tu PC, y nos permite asignar recursos de nuestro ordenador incluso si no lo estamos usando y lo dejamos simplemente en reposo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que al usar este potencial gastaremos más energía y recursos de nuestro PC, lo que también significará un mayor gasto en nuestro consumo energético. Un detalle; debemos elegir "instalación personalizada" y evitar que se inicie automáticamente en nuestro PC. Aunque como ya vimos anteriormente, podemos establecer esto en el administrador de tareas.