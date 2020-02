El truco para hacer que Windows siempre inicie más rápido

¿Notas que tu ordenador tarda bastante en iniciar? Desde el momento en el que le damos al botón de encendido hasta que el PC entra en el sistema operativo hay una serie de procesos que no podemos ver a simple vista. Pero como puedes imaginar, el que tarde más o menos tiene ciertos factores relacionados.

Tus aplicaciones pueden ser un factor limitante, por ejemplo. Sí, tus apps pueden ralentizar el inicio de tu ordenador. Las apps configuradas para que se abran cuando Windows se inicia pueden provocar que el sistema tarde más en llegar a iniciarse, y si además tienes un hardware no muy moderno, la espera puede hacerse eterna.

Afortunadamente, existen opciones para evitar esto. Una de ellas está en Windows, en el administrador de tareas, desde el cuál podremos configurar todos nuestros programas para gestionar el inicio del sistema. También se podrán configurar las apps para evitar que pasen estas cosas.

Prioriza el inicio

Tenemos a nuestra disposición 2 formas de configurar las apps que se inician con el sistema. Una de ellas desde la misma opción de Windows situada en el administrador de tareas. La otra es más engorrosa, ya que nos tocará toquetear los ajustes de cada una de nuestras apps de forma individual si no aparece en el administrador de tareas.

Administrador de tareas de Windows.

Si abrimos el administrador de tareas (ya sea haciendo click derecho en la barra de tareas de Windows o tecleando Alt + SUPR) y nos vamos a la pestaña de Inicio, veremos todas las apps que se abren junto a Windows. En la columna de al lado veremos las que están habilitadas y las que no, y es nuestro deber quitar las que sepamos que no queremos que se inicien junto a Windows.

Es muy importante razonar cuáles de ellas son apps que usas y cuáles no. Hay servicios que sí están habilitados por defecto que suelen corresponder a servicios propios de Windows, como el que vemos en la captura de Windows Defender o el Realtek HD Audio Manager. Si ves procesos que no reconoces de tus apps, lo mejor será que los dejes estar, porque pueden ser importantes.

Para deshabilitar una app y así evitar que se abra junto a Windows, simplemente tendremos que seleccionarla y pinchar sobre deshabilitar. Así, la próxima vez que iniciemos Windows no se abrirá esa aplicación, sino que se abrirá por primera vez cuando nosotros la abramos por nuestra propia mano.

Windows más rápido

Spotify en Windows

En caso de que tengas una app que no sale en la lista y sepas que se inicia con Windows, deberás coger el toro por los cuernos. Abre la app y vete a sus ajustes. Por ejemplo, en Spotify, ve a tu usuario y dale a la flechita para luego darle a Configuración.

Una vez ahí, busca la opción que específicamente permita que la app se inicie con Windows. En Spotify, de nuevo como ejemplo, está dentro de la configuración avanzada. Lo mismo ocurre con Telegram, ya que en sus ajustes también tendremos que bucear un poco.

Es un proceso tedioso, pero tendrás que revisar una a una las apps que sepas que se inician con Windows y que no has podido deshabilitar con el administrador de tareas. Una vez hayas completado el proceso Windows iniciará más rápido, tu ordenador se iniciará más rápido y sobre todo no tendrás ventanas abriéndose antes de que puedas hacer nada en tu sistema.