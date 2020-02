Twitter no tiene botón de editar, pero acaba de poner lo siguiente mejor: añadir tuits

A cualquiera que haya usado Twitter alguna vez le ha pasado lo mismo: justo cuando pulsa en "Twittear" y el tuit se publica, se nos ocurre algo nuevo o nos damos cuenta de que tenemos una falta de ortografía.

En esos casos tenemos dos opciones. Podemos borrar el tuit y publicarlo otra vez con el añadido o la corrección que queramos; la desventaja de esto es que perderemos todos los RT y "Me Gusta" que haya recibido el tuit original. Teniendo en cuenta que los momentos más importantes de un tuit son los primeros segundos, no es lo mejor.

La otra opción es publicar un segundo tuit en el que aclaramos lo que hemos dicho, o metemos la corrección. Este método tampoco es muy bueno porque es muy probable que los que hayan visto el tuit original no vean el siguiente; esto es especialmente cierto con tuits que se hayan vuelto "virales". En muchos casos es fácil recibir críticas por algo que ya hemos corregido en un tuit posterior.

Twitter no permite editar tuits

Muchos usuarios de Twitter creen que la única solución para ese problema es que se implemente un botón de editar tuits; uno que nos permita cambiar el contenido del tuit rápidamente. Y durante un tiempo, parecía que eso es lo que Twitter iba a implementar.

Sin embargo, en los últimos meses esta posibilidad ha perdido fuerza. Twitter ya ni siquiera se plantea la posibilidad de editar tuits; entre otras cosas, una funcionalidad como esa abre la puerta a muchos abusos. Un usuario podría publicar una cosa, esperar a que reciba atención y retuits, y entonces cambiarla por otra.

El riesgo es demasiado grande, especialmente en estos tiempos de "fake news"; es por eso que, al menos hasta que Twitter sea capaz de encontrar una manera de editar tuits que corrija esos fallos, no la veremos. Pero eso no significa que no esté trabajando en alternativas.

Añadir tuits es más fácil ahora

La última funcionalidad que ha recibido Twitter intenta ayudarnos en esos casos en los que queramos corregir o añadir algo a nuestro tuit, pero ya lo hayamos publicado. Se trata de añadir tuits, creando nuevos hilos incluso si ya hemos creado el tuit original.

Los hilos de Twitter se pueden crear fácilmente, simplemente respondiendo a uno de nuestros propios tuits; la nueva funcionalidad además nos permite continuar un tuit antiguo para convertirlo en un hilo, directamente desde la pantalla de redacción de tuits.

Nueva función para añadir tuits en Twitter

Para acceder a la nueva funcionalidad, sólo tenemos que pulsar en el botón para escribir un nuevo tuit; si deslizamos hacia abajo, veremos un mensaje de "Agregar a tu Tweet anterior".

Aquí, sólo tenemos que pulsar en "Crear hilo". A continuación, aparecerá una lista de nuestros tuits, y sólo tenemos que seleccionar el que queramos. Cuando publiquemos el nuevo tuit, este se añadirá automáticamente al tuit viejo como un hilo.

De esta forma, si queremos añadir más información, corregir un error o simplemente continuar lo que estábamos diciendo, podemos hacerlo fácilmente. Y el tuit viejo ahora aparecerá con nuestra respuesta, por lo que, con un poco de suerte, no habrá tanta confusión.

La nueva funcionalidad por el momento está apareciendo en las apps de Twitter para iOS y Android.