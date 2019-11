Twitter va a borrar cuentas: cómo evitar que eliminen la tuya

Se suele decir que "Internet no olvida", pero desde luego no será porque no lo intenta. La mayoría del contenido que ves a diario en la red puede desaparecer de la noche a la mañana, sin ningún tipo de aviso; basta con que el propietario de los servidores lo decida.

Ese es el caso de Twitter, que ha tomado la polémica decisión de borrar cuentas ya creadas en su plataforma; y aunque lo pinta como una manera de "mejorar la conversación", está por ver si compensará lo que perderemos.

Twitter pondrá en marcha su política de cuentas inactivas, por la cual se reserva el derecho a borrar aquellas cuentas que no estén siendo usadas de manera activa; aunque eso no significa que estén obligadas a publicar tuits.

Twitter va a borrar cuentas que cumplan esta condición

En concreto, Twitter sólo borrará nuestra cuenta si no hemos iniciado sesión en más de seis meses; si hemos creado una cuenta y nos hemos olvidado de usarla, o simplemente no hemos estado interesados en Twitter durante este tiempo, podemos perder nuestra cuenta.

Las buenas noticias es que lo único que tenemos que hacer para evitarlo es iniciar sesión en nuestra cuenta.

La fecha límite es el 11 de diciembre; si a partir de esa fecha no hemos vuelto a iniciar sesión, la cuenta y todos sus tuits serán borrados y cualquiera podrá crearse un usuario con el mismo nombre.

Twitter ha enviado correos a los afectados por esta decisión, animándoles a iniciar la sesión para mantener esta cuenta. La compañía ha aclarado a The Verge que quiere "limpiar las cuentas" para mostrar información más actualizada y creíble.

Las cuentas de usuarios fallecidos se perderán

Sin embargo, las consecuencias de esta decisión pueden ser catastróficas. Por ejemplo, es muy probable que se pierdan las cuentas de usuarios fallecidos; Twitter ha confirmado que no tiene planes para recordar a estos usuarios, aunque afirma que está pensando en ello.

Las cuentas de Twitter de usuarios fallecidos sirven para mostrar respecto y recordar a estas personas, normalmente haciendo retuit de alguno de sus tuits en fechas especiales; en algunos casos, estas cuentas han sido configuradas con un "bot" para que publique sus tuits viejos de manera aleatoria.

Otras cuentas que están en peligro son las de personas que, por una razón o por otra, no han podido iniciar sesión en los últimos meses; desde científicos y voluntarios en zonas sin acceso a Internet, a pacientes en coma.

El proceso empezará el 11 de diciembre, pero todas las cuentas no desaparecerán ese día; el proceso durará varios meses, presumiblemente para que Twitter no pierda una gran cantidad de usuarios de repente y afecte a sus resultados.

Esta será una decisión que puede acabar con muchas cuentas que consideramos imprescindibles, pero en Twitter parecen más centrados en fomentar las conversaciones, sea como sea.