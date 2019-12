Una nueva app para personas ciegas se convierte en sus "ojos" usando el móvil

Microsoft Seeing AI Microsoft

Tecnologías como los asistentes personales han demostrado ser capaces de ayudarnos en nuestro día a día, completando tareas que normalmente requieren mucho tiempo o dedicación; para mucha gente, es una ayuda muy importante, pero especialmente lo es más para las personas con discapacidad.

La posibilidad de simplemente decir en voz alta lo que queremos, y que se haga, tiene buena parte de culpa; pero eso es sólo el principio. Los dispositivos modernos tienen el hardware necesario para ayudar a estos colectivos vulnerables; sólo hace falta desarrollar software adaptado a ellos.

Eso es lo que Microsoft ha conseguido con el lanzamiento de Seeing AI, una nueva app desarrollada en colaboración con la Fundación ONCE y sus expertos; está diseñada especialmente para personas ciegas o con algún tipo de dificultad visual, aprovechando las características de los móviles actuales.

La app para personas ciegas

Seeing AI, como su nombre indica, usa Inteligencia Artificial y las cámaras de nuestros dispositivos para analizar nuestro entorno en busca de posibles dificultades para el usuario, con el objetivo de facilitarle todo tipo de tareas.

Microsoft

Estas funciones pueden parecer básicas, pero son sólo algunos de los obstáculos a los que se enfrentan las personas ciegas a diario. Hablamos de algo tan sencillo como leer el prospecto de una medicina, o identificar productos que no tienen escritura en braille. Microsoft afirma que es capaz incluso de detectar escritura a mano, y viendo el éxito de sus algoritmos en Windows, nos lo creemos. Usando el móvil, la persona puede apuntar la cámara a lo que necesita "ver", y la app hará el resto del trabajo.

Microsoft Seeing AI Microsoft

Hasta saber cuánto dinero se lleva encima puede ser difícil; la app es capaz de reconocer los diferentes billetes y monedas que tenemos, incluso aunque sean de diferentes divisas, como euros, dólares y libras, y calculará el valor.

Si buscamos una caja de un producto, como por ejemplo, en la cocina, la app buscará automáticamente códigos de barra para identificar los productos y mostrarnos información sobre la fecha de caducidad o cómo se elaboran. También podemos apuntar el móvil a la báscula, y que nos lea la cantidad de gramos que hemos puesto; es posible cocinar incluso con problemas de visión.

No solo eso, sino que la app incluso es capaz de describir lo que tenemos delante, en general. Por ejemplo, es capaz de decirnos si hay animales o personas cerca, y también usará reconocimiento facial para identificar a familiares o amigos, indicándonos su estado de ánimo.

Estas funciones no solo están disponibles usando la cámara, sino también en las fotografías que tengamos almacenadas en nuestro dispositivo.

Seeing AI no es una app nueva, ya que lleva en funcionamiento desde 2017 en EEUU; pero es ahora que llega a España, gracias a la colaboración con la ONCE. Se trata de una app completamente gratuita, aunque por el momento sólo está disponible para iOS.

Descarga Seeing AI para iPhone.