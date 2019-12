El nuevo modo de Mercedes-Benz parece diseñado sólo para molestar a tus vecinos

Una de las mayores diferencias que notas cuando comparas un coche moderno con uno viejo es el ruido. Los coches actuales son muy silenciosos, y no me refiero sólo a los eléctricos, y no sólo al motor.

En el interior de cualquier coche moderno que se precie ya no escuchas el ruido del aire ni de la mecánica como antes. Y los motores de combustión usan cada vez menos cilindros y usan tecnologías como el turbocompresor, resultando en un sonido mucho más tenue incluso en superdeportivos.

Esto se ha traducido en calles y carreteras más tranquilas, algo especialmente de agradecer en núcleos de población o urbanizaciones. Atrás quedaron los tiempos de los V8 y de los tubos de escape que conseguían despertar a todo el vecindario; pero por si algún motivo lo echas de menos, Mercedes-Benz tiene justo lo que necesitas.

Mercedes-Benz implementa un modo extraño

La última función implementada en algunos de los modelos de Mercedes, "Emotion Start", se ha convertido en el centro de la polémica por aumentar de manera artificial el ruido que hace el motor.

Este "arranque emocional" es una nueva opción que viene integrada en varios modelos de la gama AMG; es decir, la más deportiva y de gama alta del fabricante. Además de por su rendimiento mejorado y su equipamiento de lujo, estos modelos se caracterizan por un sonido de motor más agresivo y profundo.

Es un sonido muy característico de los AMG, fácilmente reconocible por los aficionados. Pero también es un sonido que sólo puedes conseguir en determinadas circunstancias, si realmente revolucionas el motor y abusas del pedal del acelerador. Cuando lo arrancas, realmente no suena muy diferente de un Mercedes de gama alta.

La "solución", según AMG, es el nuevo modo de arranque. Se activa manteniendo una de las levas del volante mientras pulsas el botón de arranque. Si lo haces, el sistema abrirá las válvulas de los tubos de escape, y aumentará las revoluciones del motor; el resultado es un arranque con más fuerza, más gutural.

Lo que nadie comprende es porqué existe este modo. Cuando el arranque termina, el coche vuelve a su modo normal, y sonará de manera más comedida; si quieres volver a escuchar ese sonido, tendrás que abrir los escapes manualmente con un botón y activar el modo Sport para conseguir más revoluciones.

Por lo tanto, este modo sólo sirve para hacer mucho ruido durante un instante, sólo para volver a la normalidad al momento. ¿Con qué propósito? Es cierto que el sonido de un AMG es algo especial, pero en este caso realmente no sirve para apreciarlo.

Sólo sirve para hacer ruido, nada más. Es por eso que muchos periodistas del motor, como los de Car and Driver o Jalopnik, ya han definido este modo como una "molestia para los vecinos", cuyo único propósito es despertar al vecindario y escapar sin que nadie se de cuenta de que has sido tú. Desde luego, es una opción algo extraña en un sector cada vez más silencioso.