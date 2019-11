Por qué ocultar datos con el editor de tu iPhone es un gran error

Seguro que en más de una ocasión has querido mandar una imagen a un amigo, familiar o ser querido y en esa imagen había información sensible que no querías que se viera. Usualmente usamos los stickers de redes sociales como Twitter o WhatsApp para ocultar datos pero en muchas otras ocasiones usamos los editores de nuestros móviles.

Y si estás usando el editor de imágenes de tu iPhone para censurar datos con el marcador, entonces tenemos malas noticias para ti. Estás cometiendo un grave error, ya que de esta forma es fácil que alguien pueda acceder a tus datos sin permiso.

Esto ha sido demostrado por unos usuarios en Reddit que han llevado a cabo una prueba en la que accedían a información oculta por este editor de iOS con un par de trucos.

Ocultar datos con el editor de tu iPhone no es una opción, he aquí el por qué

El usuario u/M1ghty_boy hizo una prueba ocultando información con la famosa herramienta marcador. Esta es muy usada por los usuarios de iOS para ocultar datos y si bien aparentemente hace su trabajo, tiene un problema grave: su opacidad.

Es cierto que podemos subir la opacidad del marcador de tal forma que, a primera vista, no se vea la información que se oculta. Pero esta herramienta está pensada para ser un marcador, es decir, una herramienta para resaltar en vez de ocultar. Por ende está configurado con una opacidad menor a 100. Por lo tanto, aunque subamos ese valor, los datos que hay debajo del marcador van a ser visibles.

La prueba que hizo este usuario de Reddit fue simple. Ocultó texto con un lápiz, un bolígrafo y con el marcador. Una vez ha dado varios pases con el marcador, M1ghty_boy pasa la imagen al editor de imágenes de iOS y con un par de trucos de edición (ajustando el contraste, la exposición, los reflejos y las sombras) la información vuelve a aparecer.

Por lo tanto, alguien con unos mínimos conocimientos de edición fotográfica podrá acceder a la información que ha sido ocultada. Para evitar esto tienes 2 opciones: subir la opacidad del marcador al 100 o directamente tapar la información con stickers, como ocurre con WhatsApp o Twitter.

Estos stickers no se pueden remover y se quedan adheridos a la imagen, de tal forma que queda totalmente oculta. Si por otra parte quieres seguir usando el editor, recuerda siempre poner el marcador al nivel 100 de opacidad. Si no, cualquiera podría acceder a tu información.