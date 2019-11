Huawei echa balones fuera después de ser bloqueada por Defensa

El duro golpe que el Ministerio de Defensa propinó a Huawei el día de ayer ya tiene respuesta; pero al menos inicialmente, parece que la compañía ha decidido mostrar su lado más calmado en sus declaraciones.

Es la conclusión a la que podemos llegar después de leer la postura oficial de Huawei ante la revelación de que Defensa tiene terminantemente prohibido el acceso al Sistema de Información del Ministerio a cualquier dispositivo con su marca.

El mensaje que el Ministerio ha distribuido a todos los órganos de Jefatura, y difundido a todas las Unidades Subordinadas, ordena a todos los empleados la "desconexión inmediata" de su red interna si usan dispositivos Huawei, como móviles o tablets.

Huawei responde a Defensa

Por lo tanto, los trabajadores del Ministerio de Defensa con un móvil Huawei ya no pueden ni siquiera consultar su correo electrónico; están obligados a buscar alternativas, como ordenadores u otros móviles. Sin embargo, no tienen prohibido usar dispositivos Huawei en su vida privada, mientras que no los conecten a la red del Ministerio.

La reacción de Huawei ha llegado en forma de un correo de prensa, en el que afirma desconocer las "restricciones" impuestas por el Ministerio de Defensa; esa es la única referencia al bloqueo en todo el correo, que dedica el resto de sus párrafos a repetir la postura de la compañía durante los últimos meses.

Y es que Huawei ha tenido que explicarse ya en varias ocasiones en este 2019; todo empezó con las acusaciones, procedentes de EEUU, de que sus sistemas de telefonía están diseñados para espiar a los usuarios y enviar esa información a China, o incluso a Corea del Norte.

Entonces llegó el veto del gobierno de Trump, lo que ha obligado a Huawei a buscar alternativas a sus socios estadounidenses; incluyendo lanzar su mejor móvil, el Mate 30 Pro, sin las aplicaciones de Google que esperan todos los usuarios.

Huawei garantiza que sus dispositivos son seguros

La postura de Huawei es que todas las acusaciones son falsas; concretamente, sobre la seguridad de usar el móvil en entornos seguros, Huawei afirma que tiene una "garantía de ciberseguridad de extremo a extremo", por lo que todos sus dispositivos están protegidos ante posibles ataques.

Liang Hua, presidente de Huawei.

Precisamente ese es uno de los problemas no solo del Sistema de Información del Ministerio, sino de cualquier red segura que se precie: que con que haya sólo un dispositivo comprometido, toda la red puede caer.

Ese es, posiblemente, el motivo detrás del bloqueo de Defensa contra Huawei. Esta suave reacción puede indicar que la compañía está trabajando para buscar el verdadero motivo detrás de este bloqueo, y qué puede hacer para solucionarlo; no en vano, la compañía que ha recordado sus 20 años de presencia en España, y los 30 años de actividad colaborando con administraciones y empresas de todo el mundo.