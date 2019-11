Bob Esponja es el fichaje estrella de Netflix en la guerra contra Disney+

Bob Esponja ha escogido bando en la guerra, o al menos, se lo han escogido. Uno de los personajes más famosos de las últimas décadas es sólo uno de los muchos producidos por Nickelodeon, que ha alcanzado un acuerdo con Netflix.

No es casualidad que este anuncio se haya producido justo ahora, apenas dos días después del lanzamiento de Disney+ en EEUU.

Es innegable que Disney ofrece una mayor variedad de contenido para los más jóvenes, y que ese es el punto débil de Netflix.

Bob Esponja se suma a Netflix

El acuerdo, que se estima en 200 millones de dólares, implica que Netflix recibirá una gran cantidad de contenido producido por Nickelodeon, incluyendo las nuevas películas y series ya en producción.

Eso incluye la próxima película protagonizada por Bob Esponja, producida en conjunción con Paramount Pictures; pero especialmente, también contenido completamente original y exclusivo para Netflix, basado en nuevos y antiguos personajes de Nickelodeon.

Sin embargo, este acuerdo no es de exclusividad completa. La serie de Bob Esponja, por ejemplo, también está disponible en Amazon Prime Video; pero Nickelodeon sí que aportará contenido exclusivo para Netflix, que no estará disponible en otras plataformas.

Según The New York Times, un nuevo spinoff protagonizado por Calamardo será exclusivo de Netflix. El acuerdo también incluye otras propiedades, pero no se ha confirmado cuáles.

Con este anuncio, Netflix quiere recordar a jóvenes y no tan jóvenes que no deberían cancelar la cuenta si quieren disfrutar de este contenido. En España, Netflix ya ofrece una buena parte de la librería de Nickelodeon, incluyendo series como Avatar o Sam & Cat.

Esta no será la única reacción contra Disney+ de parte de Netflix; simplemente no puede serlo. Netflix se ha centrado en los últimos años en las producciones propias, en previsión de que sus aliados se independicen. Es lo que ha ocurrido con Disney, y no es la única; HBO Max contará con la ventaja de todo el contenido de la Warner, incluyendo series como Friends o las películas de DC.