¿Es malo para los ojos el modo oscuro de iOS 13?

Apple lanzó a mediados del mes de septiembre la nueva versión de su sistema operativo para móviles, iOS 13. Una renovación esperada por muchos, ya que suele suponer una mejora en rendimiento hasta en los iPhones más antiguos.

No obstante, no solo hay un salto de rendimiento. iOS 13 llegó con el lavado de cara de muchas de sus aplicaciones, un mayor nivel de privacidad, más memojis y opciones de cámara y, lo más esperado, un modo oscuro.

Los usuarios de Apple llevaban años pidiendo un modo oscuro y ya lo tienen, pero, ¿es tan bueno como creen? ¿Podríamos llegar a tener problemas de vista con modos de este tipo? ¡Os contamos todo!

El modo oscuro y sus peligros

Primero empecemos explicando lo que es un modo oscuro, ya que no todos sabrán a lo que nos referimos. En un teléfono móvil normalmente las aplicaciones tendrán un fondo blanco, mientras que el texto será de color negro. El modo oscuro invierte dicha disposición, dejando el fondo en negro y los textos en blanco.

Son muchos los usuarios a los que les encanta este modo oscuro, puesto que suele resultar más cómodo para la vista, sobre todo si estamos en entornos poco iluminados. Pese a ello, hay ciertas cosas que deberías saber sobre el modo oscuro.

Estudios recientes a los que alude el portal Downgraf indican que el modo oscuro daña la visión. Aunque a nosotros nos parezca más cómodo para nuestra vista, los ojos se esfuerzan más, lo que podría desencadenar consecuencias negativas.

Según este estudio con el modo en fondo blanco es más fácil enfocar, identificar letras, transcribir, comprender texto y leer rápidamente. Pese a ello, no tenemos razón alguna para dejar de utilizar el modo oscuro, bastaría con no abusar de su uso.

¿Cuándo es factible utilizarlo?

Un ejemplo perfecto se da en las horas antes de irnos a dormir. Está demostrado que tanto la luz como el brillo de las pantallas antes de dormir empeora la calidad de nuestro sueño, por lo que podríamos optar por ese modo oscuro en esos ratos.

También es importante tener en cuenta la batería de nuestro iPhone. Como ya sabréis, el modo oscuro nos permite aumentar la autonomía, así que si andamos cortos de batería el modo oscuro podría darnos unos minutos extra más.

De todos modos, hemos de recalcar que la vista de cada persona es un mundo. A mí personalmente el modo oscuro me resulta tremendamente cómodo porque sufro de las llamadas moscas volantes, pequeñas manchas en la visión que se hacen más notorias al estar ante un fondo blanco. Básicamente con fondo negro no me molestan tanto y lo agradezco porque estoy muchas horas frente al ordenador.

En este sentido, cada uno es libre de hacer lo que le parezca mejor, solo nos limitamos a avisaros de que el modo oscuro puede acarrear problemas de vista a determinadas personas, que no a todas.