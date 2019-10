La justicia de Nueva York ha estado desbloqueando iPhones desde enero del año pasado

Apple ha querido que la seguridad sea la principal características de sus productos. No son un misterio los numerosos conflictos que la empresa de Cupertino ha tenido con las autoridades de distintos países en referencia al acceso de los iPhone. Un ejemplo claro fue cuando Apple le negó al FBI el acceso al iPhone del tirador de San Bernandino. Ahora, la justicia de Nueva York podría entrar en una severa polémica por esta clase de cuestiones.

Los datos que contiene el smartphone de un delincuente pueden ser vitales para la investigación que se realice en torno a él. Puede aportar datos sobre su paradero, los sitios que frecuenta, pruebas de la autoría de su crimen, etcétera. Las instituciones han pedido en numerosas ocasiones que se dejen de usar métodos de seguridad como el cifrado e incluso ya hay voces que abogan por la inclusión de "puertas traseras".

Un informe ha revelado que, supuestamente, la oficina del Fiscal del distrito de Manhattan ha estado usando de forma interna un dispositivo que les habría permitido desbloquear iPhones desde enero del año pasado. La polémica reside en que dicho producto había sido anunciado bastante después, en junio de este mismo año.

La justicia de Nueva York habría estado "crackeando" iPhones desde el año pasado

Tal y como cuenta 9to5Mac, el producto en cuestión se llama UFED Premium. La empresa que lo ha desarrollado, la iraní Cellebrite anunció que dicho producto permitiría a sus clientes desbloquear estos iPhone en las mismas oficinas. Esto evitaba a los clientes de Cellebrite el tener que enviar estos teléfonos a sus laboratorios. El UFED Premium se anunció en junio de 2019.

El anuncio de este método afirma que el UFED permite "omitir bloqueos" y realizar "una extracción física o extracción del sistema completo de archivos en muchos dispositivos Android de gama alta". Permite el "acceso a datos de aplicaciones de terceros, conversaciones de chat, correos electrónicos descargados y archivos adjuntos de correo electrónico", tanto en dispositivos iOS "como en dispositivos Android de gama alta".

Según un informe de OneZero existen pruebas de que la oficina del fiscal del Distrito de Manhattan ha estado usando UEFD Premium desde enero de 2018 para desbloquear iPhones. Estos documentos probarían que Cellebrite ya había estado vendiendo este nuevo producto a esta oficinal del fiscal, una de las más grandes e influyentes del país. Según el contrato, esta oficina acordó pagar a Cellebrite unos 200.000 dólares durante 3 años para usar UFED Premium.

En dicho contrato se especifica que estos 200.000 dólares pagarían la licencia y la instalación del software necesario, la formación de un peronal de oficina selecto trabajando en la plataforma y un número acordado de "crackeo" de teléfonos. El contrato no se queda ahí; se hace alusión a aproximadamente 1 millón de dólares en complementos no revelados. Es importante recalcar que no se ha demostrado si la oficinal del fiscal acordó comprar alguno de estos productos o servicios adicionales.

El documento de OneZero también hace mención a la existencia de una "sala segura" donde se alojaría el software y que esta esté desprovista de dispositivos de grabación audiovisual.

Queda un último cabo, y es que para acceder a los iPhone usualmente estos métodos se valen de fallas de seguridad en el sistema. No está claro si UEFD Premium puede con iOS 13, la última versión del sistema operativo de Apple. En la web de Cellebrite la empresa iraní sigue asegurando poder desbloquear "todos los dispositivos Apple", por lo que podría ser así.

Esto abre la puerta a sopesar la opción de que organizaciones gubernamentales o, en su defecto, organizaciones legislativas estén usando este tipo de métodos por cauces "privados" omitiendo las cuestiones de privacidad a las que tanto alude Apple a la hora de defender su postura.