Facebook empieza a ocultar la cantidad de "Me gusta" ¿es su fin?

Los Me gusta están muriendo, e irónicamente, la propia Facebook es la asesina. Ya es oficial que la compañía está experimentando en algunos países con eliminar el contador de Me gusta de las publicaciones.

Por el momento, todo empezará este mismo 27 de septiembre en Australia, como adelantó Techcrunch, pero podemos esperar que el experimento se extienda a otros países.

Puede ser uno de los cambios más importantes para una red social que ha llegado a donde está en buena parte gracias a los "likes"; pero Facebook ya no quiere que formen parte de la experiencia, y poco a poco está reduciendo su importancia.

Los Me Gusta desaparecen de algunas cuentas

La diferencia es inmediatamente aparente, especialmente si te gusta fijarte en ese tipo de detalles. Mientras que hasta ahora se mostraba la cantidad de usuarios que habían pulsado en "Me gusta" o en otras de las reacciones disponibles, ahora simplemente se muestra que "otros" han pulsado el botón, pero no se dice cuántos.

Lo que no ha cambiado es que esta sección sigue mostrando si alguno de tus contactos ha pulsado en las reacciones; además, también se indica si se han pulsado otras reacciones aparte de Me Gusta. Por lo tanto, lo máximo que puedes saber a simple vista es si hasta seis personas han interactuado con la publicación, ya que esa es la cantidad de reacciones que existen.

Eso no significa que el contador haya sido borrado completamente: aún puedes seguir viendo el contador en tus propias publicaciones. Por lo tanto, aún seguirá siendo un indicador del éxito de una publicación. Así que, ¿por qué ya no es un dato público?

Facebook afirma que su objetivo es fomentar que publiquemos en la red social sin pensar en detalles como los "Me gusta". Las comparaciones son inevitables, y Facebook cree que hay mucha gente que decide no compartir sus experiencias porque cree que no tendrán tanto éxito como los de sus amigos o los de famosos.

Por supuesto, hay otras maneras de saber comparar dos publicaciones, como la cantidad de comentarios o si aparecen en otras páginas, pero al eliminar los "Me gusta", Facebook espera que dejemos atrás esa competitividad para centrarnos en usar la red social como queramos.

En Instagram, Facebook hizo algo parecido; aunque en el caso de Instagram los "likes" son incluso más importantes y hay auténticas competiciones entre los instagramers más famosos.

Estas pruebas no afectarán a todo el mundo, por lo que probablemente seguirás viendo la cantidad de Me Gusta sin problemas; dependiendo de los resultados de este experimento, Facebook decidirá si merece la pena extenderlo a más usuarios.