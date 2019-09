Facebook ahora quiere quitar el contador de Me Gusta

¿Se ha terminado la era de los "Me gusta"? Eso es lo que parece pensar la compañía que los hizo populares, Facebook.

Fue hace un par de años que su fundador Mark Zuckerberg habló de un futuro en el que las interacciones tuviesen más valor; y pretende conseguirlo eliminando una de las variables que distinguen a una publicación de otra: la cantidad de interacciones que tiene.

Después de años potenciando el uso de "Me gusta" como una manera rápida de indicar apoyo a una publicación, ahora Facebook está quitándoles importancia. Empezó con Instagram, con un experimento ya en marcha en algunos países en el que la cantidad de "likes" se oculta.

Facebook ocultará el número de Me gusta

Ahora la siguiente en cambiar puede ser la propia red social de Facebook. Así lo ha descubierto la investigadora Jane Manchun Wong, después de realizar ingeniería inversa sobre la app de Facebook. La última versión incluye un prototipo de una nueva funcionalidad que elimina la cantidad de "Me gusta" que ha recibido una publicación.

En efecto, con este experimento activo, la app ya sólo muestra si una publicación ha recibido Me gusta, u otras de las reacciones disponibles, pero no la cantidad. Por lo tanto, sería muy difícil saber si una publicación ha tenido éxito a simple vista; el creador de la publicación sí que tendría acceso a ese dato, pero no cualquiera que visite su página.

Facebook sin contador de Me Gusta Jane Manchun Wong

Después de la publicación de este descubrimiento, Facebook ha confirmado a Techcrunch que está planteándose eliminar el contador de interacciones. Sin embargo, la función aún no está activa.

Facebook no ha explicado exactamente porqué ahora cree que esto es necesario, pero puede haber muchas razones. Por ejemplo, puede servir para conseguir una comunidad más agradable, en la que no haya tantas comparativas entre creadores. Además, en ocasiones se le da más importancia a la cantidad de interacciones que tiene un post, y no tanto a su contenido; el objetivo de Facebook podría estar en obligarnos a leer la publicación antes de pulsar nada, y no hacerlo por "inercia".

Sea como sea, todo indica que no falta mucho para que este experimento de inicio.