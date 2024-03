El potente torno para madera que vende Lidl y está arrasando en España: es fácil de guardar y muy barato

El torno para madera es una de esas herramientas que todo amante de la carpintería en España quiere en casa. Una herramienta indispensable para realizar todo tipo de trabajos de madera artesanos y para todo aquel que esté pensando en iniciarse en la carpintería o ebanistería.

Si este es tu caso, es momento de que eches un vistazo al catálogo de herramientas de Lidl y a una de sus novedades con más éxito y más recomendadas de la web. Entre su gran listado de herramientas y maquinaria Parkside encontrarás un potente torno de 550 W a uno de los precios más baratos del mercado.

¿Qué tener en cuenta antes de invertir en un torno de madera?

Si cómo amante de los trabajos manuales y de la carpintería llevas tiempo pensando en hacerte con uno de estos tornos de madera para hacer tus propios trabajos en casa, es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos.

Dimensión y peso del torno

Ambos son factores cruciales que influirán en la elección del torno para los diferentes trabajos específicos que vayas a realizar. Por ejemplo, los tornos más pequeños y con unas 10 pulgadas entre centros, resultan idóneos para proyectos pequeños.

En contraste, los tornos más grandes, como los de tamaño completo con 40 pulgadas entre centros, son ideales para proyectos más extensos como patas de mesa. La elección del tamaño y peso del torno tendrá que variar en función del tipo de trabajos con madera que tengas pensado realizar.

Emparejamiento de bases

Contar con una base fuerte y resistente es fundamental al trabajar la madera en un torno. Este detalle minimiza las vibraciones durante el proceso de torneado.

Potencia y velocidad

Las capacidades de potencia y velocidad de un torno para madera se determinan mediante su motor. Algunos motores generan alrededor de 185 vatios de fuerza, mientras que otros pueden llegar hasta más de 745 vatios. La potencia del motor influirá directamente en el tamaño de las piezas que se pueden trabajar.

Contrapunto y cabezal

El husillo del cabezal debe estar roscado para la utilización de accesorios como mandriles. El contrapunto es un componente giratorio que asegura que la pieza de trabajo esté centrada, debe poder bloquearse de manera segura antes de comenzar cualquier trabajo.

Seguridad

El torno para madera debe tener elementos para asegurar firmemente las piezas de trabajo en los husillos y también contar con un interruptor de alimentación de fácil acceso para apagar la máquina si es necesario. No hay que olvidar también la utilización de gafas de seguridad y orejeras para proteger los ojos y los oídos.

Accesorios

Al pensar en la compra de un torno para madera, es crucial también considerar si la máquina incluye accesorios esenciales como soporte para herramientas, placas frontales, mandriles y tolvas de polvo o si estos deben adquirirse por separado.

Qué diferencia al torno para madera de Lidl

El torno para madera del que te hablamos y que aún podrás encontrar disponible en Lidl, se trata de un torno con unas características excepcionales y con una buenísima relación calidad-precio. Un torno que viene equipado con un motor potente de nada menos que 550 W y que ya se ha convertido en una de las opciones favoritas entre los aficionados a la carpintería. De ahí que ya cuenta con cuatro estrellas y algunas de las mejores valoraciones positivas de sus clientes.

Un nuevo éxito de ventas cuyo punto fuerte lo encontramos en sus características, diseño, versatilidad y accesorios. Y es que, este robusto torno para madera de Lidl viene equipado con un contrapunto que cuenta con una palanca de bloqueo rápido y una punta de husillo móvil, por lo que es ideal para proyectos que requieren mucha precisión y detalle.

Trono de madera de 550 W disponible en Lidl

En cuanto a la potencia de su motor, esta es de 550 W y permite trabajar piezas de madera de hasta 60 cm de longitud y 25 cm de diámetro. Además, la regulación electrónica continua de las revoluciones proporciona flexibilidad en la velocidad de giro, adaptándose a diferentes necesidades de cada trabajo.

También aporta estabilidad durante la realización de los trabajos y gracias a un riel de aluminio muy resistente y que facilita el montaje en el banco de trabajo. Además, el soporte de herramienta con superficie ajustable brinda versatilidad en la posición de trabajo.

Este producto de Lidl viene también con accesorios, como un disco de sujeción de 8 cm de diámetro, dos cinceles de torno y dos llaves de boca. También se incluye el material necesario para que el montaje en el banco de trabajo sea rápido y sencillo.

Características técnicas y precio del torno de madera de Lidl

En lo que respecta a la velocidad de giro en vacío, esta es ajustable entre 800 y 3000 rpm. Cuenta con medidas compactas de 96,2 x 15,7 x 21,7 cm que también hacen que sea fácil de manejar y almacenar. En cuanto al tipo de trabajos que puede abarcar, este torno puede trabajar con piezas de hasta 60 cm de longitud y 25 cm de diámetro según se indica en la web de la cadena.

Su peso es de 6,5 kg y para su funcionamiento tiene que conectarse a la red eléctrica. Un torno para madera con una excelente calidad-precio que cuenta con 4 estrellas de valoraciones positivas en la web de Lidl y cuyo precio es de 94,99 euros. Un precio muy por debajo de los tornos de madera que pueden encontrarse en el mercado y que rondan entre los 180 y más de 1000 euros.

Torno para trabajar piezas de madera de Lidl.

"Bonito torno de madera maciza para trabajos de hobby y algo más. También es fácil de almacenar debido a su bajo peso", "con sus parámetros técnicos, este producto cumple plenamente con mis requisitos y necesidades personales, sus dimensiones y peso permiten que no esté atado a un lugar fijo en el taller, su anclaje diseñado en fábrica permite un mecanizado seguro del material de las dimensiones máximas declaradas", "excelente bloqueo de las partes móviles, control electrónico de la velocidad, sin holguras no deseadas y un sólido perfil de aluminio como base. No hay ningún producto comparable en el mercado por la mitad del precio", estas son solo algunas de las numerosas buenas opiniones con las que cuenta esta máquina en la web de Lidl.