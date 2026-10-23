Apple recupera el iPod original 25 años después: así puedes volver a usar el reproductor que cambió la música para siempre

Hoy se cumplen 25 años de la presentación del iPod original, que fue lanzado el 10 de noviembre de 2021. Fue uno de los productos más exitosos de la historia de Apple, y como no podía ser de otra manera, la compañía le ha rendido homenaje.

Aunque lamentablemente Apple no ha anunciado un nuevo iPod, al menos sí que ha creado una versión web completamente funcional del dispositivo, que permite usar su interfaz e incluso reproducir música.

La compañía ha incluido este 'huevo de pascua' (Easter Egg) oculto dentro de la página de Apple Music, aunque al menos es muy fácil de encontrar: lo único que tenemos que hacer es entrar en una página que no exista para que salte el error 404 de "Página no encontrada".

Por lo tanto, podemos entrar en este enlace, por ejemplo, y veremos que junto con el mensaje de que no se ha encontrado la página aparecerá una imagen del iPod clásico; en realidad, no es una imagen sino una app que podemos usar pulsando en los botones del dispositivo.

De manera apropiada, la memoria de este dispositivo virtual está repleta de canciones de la época en la que fue lanzado el iPod, incluyendo temas de artistas como Gorillaz, Daft Punk, Caesars, Eminem y Black Eyed Peas.

No son las canciones completas, solo extractos de un minuto y medio de duración, pero es suficiente para imaginarnos que estamos de nuevo en la década de los 2000, con más pelo y menos problemas en la cabeza.

Página web de Apple con el iPod original Apple Omicrono

También es una oportunidad para darnos cuenta de lo mucho que ha cambiado Apple desde aquel lanzamiento, y de la importancia que tuvo el iPod para establecer las bases de su futuro.

No es exagerado decir que el iPod cambió completamente la trayectoria de Apple, que pasó una década de los 90 muy difícil, con varios fracasos y sin una dirección clara; con Steve Jobs de vuelta al mando, eso iba a cambiar, y el iPod fue el dispositivo que lo permitió.

El iPod fue el producto que acostumbró a mucha gente a cambiar sus costumbres alrededor de un dispositivo electrónico, que poco a poco se fue expandiendo más allá de la música hacia todo tipo de contenido. La consecuencia lógica de esta evolución fue el iPhone, que se puede considerar un sucesor directo del iPod.

La importancia del iPod

Al igual que muchas ideas exitosas de Apple, esta no nació de la nada. Por aquel entonces, ya existían reproductores portátiles MP3, pero todos dependían de una memoria Flash de baja capacidad o de discos duros muy voluminosos y pesados.

En cambio, el disco duro del iPod, desarrollado por Toshiba, permitía almacenar todas las canciones que podríamos querer escuchar con sus 5 GB de capacidad; pero la mejor parte no estaba en el hardware, sino en el software.

Con iTunes, era posible pasar archivos a nuestro dispositivo de manera sencilla, gestionar nuestra biblioteca de música y añadir metadatos con información como el nombre de la canción o el artista.

El iPod Touch de 7ª generación es el último (por ahora) Apple

Por eso, el iPod es el dispositivo que mejor representa la filosofía de Apple durante este milenio: el hardware no sirve de nada sin el software. Desde entonces, todos los proyectos de Apple se han asegurado de compaginar ambas facetas, ya sea con iOS y el iPhone o con watchOS y el Apple Watch, o más recientemente, con la versión de iOS para el iPhone Duo.

El último iPod lanzado por Apple fue el iPod Touch de 7ª generación, en el 2019, y en el 2022 la compañía anunció el fin de la gama. Puede que pensemos que no tiene mucho sentido con la existencia del iPhone; pero de hecho, muchos fabricantes como Sony o FiiO están ofreciendo dispositivos que siguen la misma filosofía, demostrando que aún existe un nicho de usuarios que solo quieren pulsar Play y disfrutar de su música.