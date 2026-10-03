MSI lanza sus cargadores para coches eléctricos en España: la marca va más allá de los ordenadores gaming

Si hablamos de MSI, tenemos que hablar de tarjetas gráficas, ordenadores gaming y accesorios como teclados dirigidos a gamers y a los usuarios más entusiastas; pero a partir de ahora, también tenemos que hablar de movilidad eléctrica.

En efecto, en un movimiento que puede parecer sorprendente, la compañía taiwanesa ha expandido sus fronteras y ha empezado a comercializar en España sus primeras soluciones dirigidas a la recarga de vehículos eléctricos.

MSI defiende que esta no es una decisión tomada a la ligera, sino basada en el gran avance que los coches eléctricos han disfrutado en el mercado español, que son cada vez más comunes en las carreteras.

Los datos confirman esto: sólo en los primeros ocho meses del 2026, se registraron 185.339 matriculaciones de turismos eléctricos e híbridos enchufables en España, un crecimiento del 34% respecto al mismo periodo del año anterior.

Para entrar en el sector, MSI se centrará principalmente en el sector residencial con dos familias de cargadores pensadas para diferentes necesidades de uso. La primera es la serie EZwall, compuesta por cargadores de pared diseñados para instalaciones fijas en viviendas particulares, garajes comunitarios o espacios de trabajo.

Esta plataforma ofrece una potencia de recarga que alcanza los 22 kW en instalaciones trifásicas; dependiendo de la versión, el dispositivo integra un indicador circular de iluminación LED o añade una pantalla táctil de 5 pulgadas para seguir en todo momento el proceso de carga.

Los cargadores EZwall incorporan WiFi, Ethernet y Bluetooth para la conectividad, con la opción de añadir una conexión móvil por LTE para localizaciones sin otra cobertura. Gracias a esto, se pueden controlar a distancia mediante la app MSI aConnect y permiten activar la gestión dinámica de potencia para no sobrepasar el consumo contratado en la instalación.

Asimismo, esta gama puede conectarse a sistemas de energía solar fotovoltaica usando medidores compatibles a través de RS485/Modbus, adaptando la velocidad de carga al volumen de electricidad generado por los paneles solares y al consumo general del hogar.

Cargador de coche MSI EZgo MSI Omicrono

El segundo modelo de la marca es la gama portátil MSI EZgo, pensada para quienes necesitan recargar su coche en desplazamientos o en lugares sin una instalación fija. Esta serie se divide en dos modelos, C803 y C806; el primero ofrece hasta 11 kW en tomas trifásicas, mientras que el segundo entrega un máximo de 7 kW en red monofásica y permite usar enchufes domésticos tradicionales de tipo Schuko a una potencia de unos 3,5 kW.

Ambos modelos portátiles cuentan con una pequeña pantalla LCD de 1,8 pulgadas y se conectan mediante Bluetooth a la app móvil oficial para ajustar la corriente y programar las horas de funcionamiento.

Al estar pensados para un uso en exteriores, los cargadores EZgo cuentan con resistencia IP66 en la unidad de control e IP67 en el propio conector, sumado a una certificación de resistencia ante impactos IK08 que soporta el peso de un vehículo de hasta 2 toneladas.

Con estos lanzamientos, el objetivo de MSI es consolidar su red de distribuidores e instaladores locales antes de traer a España sus modelos de carga rápida comercial e industrial.