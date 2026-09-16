Meta quiere recuperar tu confianza: prepara gafas inteligentes sin cámara tras los escándalos de espionaje

Meta se ha establecido como la pionera en el nuevo sector de gafas inteligentes, adelantándose a rivales como Samsung o Google; sin embargo, lo ha hecho en medio de polémicas y escándalos relacionados con la privacidad de estos dispositivos.

Sólo en el último año, Meta ha tenido que responder a serias acusaciones de espionaje y falta de privacidad, como cuando se descubrió que empleados humanos habían accedido a vídeos íntimos grabados con la cámara de sus gafas.

Para mucha gente, la gota que colmó el vaso fue cuando se reveló la existencia de código de reconocimiento facial en las gafas, que podría permitir la identificación de cualquier persona con la que nos encontremos; aunque posteriormente la compañía negó que fuese a implementarlo, el daño a su imagen ya estaba hecho.

Gafas inteligentes sin cámara

Desde entonces, Meta ha dado un giro de 180 grados en un intento de salvar este proyecto, implementando nuevas medidas centradas en la privacidad, como una función que impide usar las cámaras si detecta que las luces LED de aviso han sido tapadas.

El siguiente paso puede ser eliminar completamente las cámaras y de paso, ese quebradero de privacidad. Según ha revelado Jyoti Mann en The Information, Meta está preparando un nuevo modelo de gafas inteligentes que no tienen cámaras.

El nuevo modelo ha recibido el nombre en código Luna, y podría ser presentado muy pronto, en el próximo Meta Connect, la conferencia de desarrolladores de la compañía cuya nueva edición se celebrará el próximo 23 de septiembre.

Pese a no tener cámara, estas gafas no estarían faltas de funciones. Gracias a los seis micrófonos incorporados, la experiencia de uso se centrará en las conversaciones con la inteligencia artificial de Meta y Muse, el nuevo agente de IA capaz de realizar acciones de manera independiente.

Para reforzar la importancia que tendrá la IA en este producto, contará con un botón lateral dedicado en exclusiva para activar Meta AI, y altavoces integrados en las varillas con sonido dirigido directamente a los oídos para mantener conversaciones privadas.

Este lanzamiento confirma la mala fama que se han ganado las gafas con cámara, y el camino que puede seguir la industria para recuperarse; no en vano, ya hay hasta accesorios que bloquean las cámaras de las gafas inteligentes para eliminar esa funcionalidad completamente.

Meta One, mejora Instagram y WhatsApp

Además de los dispositivos wearables, el otro pilar de la nueva estrategia de Meta se centra en las suscripciones para sus servicios. Esta semana, se ha anunciado Meta One, un nuevo servicio de suscripción que ofrece ventajas y funciones ampliadas en las apps de Facebook, Instagram, WhatsApp y Meta AI.

La compañía ha aclarado que las funciones principales de estas apps van a seguir siendo gratuitas; Meta One está pensado para usuarios que necesitan algo más, como un mayor uso de IA, funciones mejoradas para expresarse y crear, y herramientas profesionales para empresas.

Además de Meta One, se seguirán ofreciendo planes para una única plataforma, como WhatsApp Plus, que ofrece más opciones de organización y personalización, además de planes "Core" y "Premium" que permiten usar más Meta IA para crear y editar imágenes y vídeos.