Samsung va a por el MacBook Neo: presenta el nuevo Galaxy Book6 de 14 pulgadas justo a tiempo para las clases

A estas alturas es innegable que el lanzamiento del MacBook Neo de Apple ha supuesto una revolución en el sector de los ordenadores portátiles, pero el resto de marcas no va muy atrás, como acaba de demostrar Samsung.

La compañía ha presentado esta semana el nuevo Galaxy Book6 de 14 pulgadas, un añadido para la gama que presentó el pasado mes de marzo que puede ser justo lo que muchos usuarios estaban esperando.

Y es que estamos ante un modelo más barato, con un precio de partida de 849 euros, pero que no hace sacrificios en los aspectos más importantes para un estudiante, trabajador o usuario que requiera de una máquina que cumple con lo que se le pide.

Para empezar, el gran logro de Samsung consiste en haber obtenido una batería que dura hasta 25 horas con una sola carga, algo que hasta no hace mucho parecía imposible en ordenadores basados en Windows 11.

A través del puerto USB-C es posible recargar la batería con carga rápida de 45 W con el mismo cargador que usamos con un smartphone (siempre y cuando sea igual o más potente).

Según Samsung, esto permite recuperar aproximadamente el 33% de la batería en un plazo de apenas 30 minutos, haciéndolo ideal para esos momentos en los que necesitamos llevarnos el ordenador de urgencia.

Samsung Galaxy Book6 de 14 pulgadas Samsung Omicrono

Lo mejor de todo es que, pese a ser más barato, el Galaxy Book6 de 14 pulgadas no sacrifica elementos propios de la gama como el lenguaje de diseño, por lo que este es probablemente uno de los portátiles más elegantes y limpios que puedes comprar por este precio.

Este puede ser un motivo de peso para optar por este portátil, teniendo en cuenta su formato de 14 pulgadas que lo hace más fácil de llevar encima y de usar en cualquier parte. El peso es de solo 1,35 kg, y tiene un grosor de 15,7 mm para obtener un perfil fino y fácil de coger con una mano.

Además del estilo clásico en color gris, el modelo de 14 pulgadas estrena un nuevo color Violet Silver, que mantiene la elegancia de la gama pero con un toque diferente respecto a otros modelos más grandes.

Un detalle curioso en este rango de precios es que la pantalla de 14 pulgadas tiene una relación 16:10, es decir, es un poco más alta de lo habitual en el sector, que sigue apostando por la relación 16:9.

Samsung Galaxy Book6 de 14 pulgadas Samsung Omicrono

Esto hace al Galaxy Book6 de 14 pulgadas más apropiado para trabajar con documentos y páginas web, ya que permite mostrar más texto de una vez.

Otro detalle muy bueno es la tecnología antirreflectante, que es de esas cosas que no pensamos que vaya a ser importante hasta que tenemos que usar el portátil fuera de casa durante un día soleado.

A diferencia de Apple, Samsung no ha hecho sacrificios en conectividad. Además de dos puertos USB-C (los dos iguales y con la misma capacidad de carga y transferencia de datos) tenemos un puerto USB-A y un puerto HDMI, que son cada vez menos comunes.

Samsung Galaxy Book6 de 14 pulgadas Samsung Omicrono

El Galaxy Book6 de 14 pulgadas viene con Windows 11 y varias aplicaciones desarrolladas por Samsung que lo hacen ideal si ya tenemos un dispositivo de la compañía, como Quick Share para compartir archivos y Compartir almacenamiento para acceder a los archivos sin necesidad de transferirlos primero.

También contamos con funciones basadas en inteligencia artificial, como Selección con IA para obtener información de cosas en la pantalla, Recorte con IA para eliminar el fondo de fotografías, y Asistente de notas para resumir las notas y destacar información clave.

El Samsung Galaxy Book6 de 14 pulgadas estará disponible en España a partir de este mes de septiembre, con un precio de partida de 849 euros.