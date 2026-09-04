Estos son los primeros concesionarios que venderán coches de Xiaomi: la marca, más cerca de lanzarlos en Europa

Xiaomi va a afrontar una de las mayores expansiones de su negocio hasta la fecha en Europa, bajo el ecosistema "Human x Car x Home" para ofrecer desde smartphones hasta electrodomésticos inteligentes, e incluso coches eléctricos.

Ahora, la división automotriz de la compañía, Xiaomi Auto, ha dado un gran paso para cumplir su promesa de lanzar sus primeros modelos en Europa a lo largo del 2027; durante la feria de tecnología IFA 2026, la compañía ha firmado memorandos de entendimiento con un grupo de 8 cadenas de concesionarios alemanes.

Esta alianza supone el primer paso concreto para crear una red de ventas minorista y servicios postventa en Europa, de cara a iniciar las ventas de sus vehículos.

Este movimiento llega apenas unos días después de que Xiaomi Auto haya puesto en marcha su división de marketing en el mercado europeo, con la apertura de una página web oficial y perfiles en redes sociales.

Entre la lista de empresas que han firmado destacan nombres como Emil Frey, considerado uno de los mayores distribuidores de vehículos en Europa, y LUEG Mobility, más conocido por haber sido el primer concesionario autorizado de Mercedes-Benz.

El resto de socios que componen este grupo inicial son Ernst Dello, Autohaus Dinnebier, Fett & Wirtz Automobile, Hahn Automobile, Penske-Jacobs Innovation y SPT Avior; todos tienen gran experiencia en la comercialización y mantenimiento de marcas premium.

Yu Liguo, vicepresidente de Xiaomi Auto y responsable de la parte internacional de la empresa, ha destacado la importancia de estas colaboraciones, afirmando que mantiene una estrategia orientada a largo plazo en el mercado europeo.

Liguo ha destacado que la creación de una red de socios de ventas y servicio es solo una parte del proceso, y se suma al centro de investigación y desarrollo que Xiaomi Auto abrió en Múnich el año pasado.

Presentación del acuerdo entre Xiaomi Auto y los concesionarios Xiaomi Auto Omicrono

La estrategia de Xiaomi, por lo tanto, no pasa por abrir sus propios concesionarios, al menos por ahora, debido a la fuerte inversión inicial que eso supondría; en vez de eso, se centrará en alianzas locales con empresas ya establecidas.

Estos acuerdos, por lo tanto, establecen la estructura sobre la que Xiaomi desplegará su red de tiendas; aunque por el momento, no está claro el número exacto de concesionarios que ofrecerán coches de Xiaomi Auto, precios locales ni modelos específicos.

Sin embargo, por ahora el marketing de Xiaomi Auto se ha centrado en el Xiaomi SU7, el primer modelo de la compañía que este año recibió una renovación con baterías de mayor capacidad y más tecnología.

El SU7 ya ha circulado por carreteras españolas como parte del proceso de pruebas de sus sistemas de ayuda a la conducción, incluyendo varios recorridos en ciudades como Sevilla, Valladolid y Madrid.

Aunque los primeros concesionarios son todos alemanes, la compañía ya ha confirmado que planea reclutar más distribuidores en otros países europeos conforme se acerque la fecha de lanzamiento.