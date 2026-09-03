Dyson lanza un aluvión de nuevos productos con un rediseño radical de sus icónicos purificadores de aire

Dyson pisa el acelerador. Sólo unos días después de haber presentado el novedoso CameraJet, su primer cepillo de dientes, la compañía británica ha dado a conocer una nueva generación de dispositivos que van desde robots aspiradores a purificadores de aire pasando por fregona a cepillo y plancha para el pelo.

Jake Dyson, jefe de ingeniería e hijo del fundador, ha sido el encargado de presentar esta nueva era de productos de la empresa, en lo que supone un ambicioso enfoque de lo que la compañía es capaz en lo que innovación se refiere.

"Siempre nos hemos centrado mucho en la ingeniería mecánica de un producto, dedicando décadas a perfeccionar la forma física en la que funciona cada máquina. Ahora hemos pasado de dispositivos puramente mecánicos a máquinas inteligentes capaces de ver, pensar y responder", destacó Jake Dyson.

Quien además destacó el papel de la IA bien entendida para el desarrollo de sus productos. "Utilizamos inteligencia artificial, sistemas de visión y machine learning para que las máquinas puedan comprender el entorno en el que funcionan. El enfoque es el mismo, ya sea que la máquina opere en la boca, sobre el cabello o en el hogar".

Nurovi, sus nuevos robots aspiradores

El anuncio más llamativo es su nueva familia de robots aspiradores, denominados Dyson Nurovi.

La ambición es llevar al hogar una nueva dimensión de limpieza, con la innovación de Dyson presente en este nuevo conjunto de máquinas. Lo hace combinando Neural Intelligence con el último sistema de Vision para crear una gama inteligente, altamente desarrollada y única de Dyson.

Robots aspirador Dyson Nurovi Chema Flores Singapur

La familia está compuesta por Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV, Dyson R2 Nurovi Wash+Dry y Dyson R1 Nurovi Dry. El primero aspira y friega pudiendo identificar y eliminar manchas invisibles con IA mejorada mediante luz UV, el segundo dispone de unas innovadoras mopas triangulares de Reuleaux cuya geometría de anchura constante limpia hasta las esquinas, mientras que el último está más centrado en suelos duros y alfombras.

En concreto, el R3 incorpora un avanzado sistema de detección de manchas mediante IA que combina luz UV, visión con IA incorporada e iluminación verde efecto láser para identificar casi 200 tipos de sustancias y objetos domésticos. Dispone de un rodillo húmedo con autolimpieza y utiliza un sistema de hidratación de 12 puntos que aplica continuamente agua limpia calentada a 70 °C para desincrustar y eliminar las manchas persistentes, mientras se limpia a sí mismo en cada rotación.

Robots aspiradores Nurovi de Dyson Chema Flores Singapur

Incorpora un motor de 30.000 Pa que proporciona un 65% más de presión de succión para una limpieza potente en seco, tanto en suelos duros como en alfombras. La base ciclónica higiénica y sin bolsa se vacía, limpia y recarga automáticamente después de cada limpieza.

El R2 por su parte destaca por unas innovadoras mopas con las que Dyson muestra el ingenio de su labor de ingeniería.

Y es que mientras que muchos robots usan mopas circulares que tienen dificultades para llegar hasta las esquinas, Dyson se ha inspirado en el triángulo de Reuleaux (una forma triangular creada a partir de tres arcos circulares) para lograr un acabado de limpieza que maximiza el contacto con bordes y esquinas.

Consigue así mejorar la cobertura de limpieza, ofreciendo un mayor alcance de los rincones que los diseños convencionales. La limpieza profunda se potencia además con agua a 75 °C, calentada en la base para ayudar a eliminar las manchas más persistentes.

También incorpora el nuevo sistema Twin-capture de Dyson, que separa los residuos finos de los gruesos para maximizar la eficiencia de limpieza. Las cerdas del cepillo barren mecánicamente los residuos de mayor tamaño directamente hacia el interior de la máquina, reduciendo la dependencia de la potencia de succión, mientras que el motor de aspiración se centra en capturar el polvo fino y las partículas más pequeñas.

El R1 incorpora este sistema Twin-capture y monta un motor con una succión de 21.000 Pa para limpiar en profundidad los suelos en seco. Además, también comparte el nuevo sistema de cepillos laterales rediseñado, desarrollado con un ángulo preciso y un conector de estructura de malla que controla activamente la presión y la dirección de los cepillos.

Robots aspiradores Nurovi de Dyson Chema Flores Singapur

Además de los robots Nurovi, la compañía también ha presentado la nueva fregona eléctrica Dyson W1 PencilWash, una evolución del primer modelo buscando ser más ágil y eficiente.

Ahora incorpora un rodillo más absorbente y un sistema higiénico de gestión de residuos para mejorar el rendimiento, además de contar con tecnología de autolimpieza en la base, todo ello con el mismo diseño ligero y estilizado para ofrecer la máxima comodidad de limpieza.

HushJet, rediseño radical de sus purificadores

El gran cambio de la compañía ha llegado en sus purificadores de aire. Dyson ha abandonado el icónico diseño de ventilador circular sin aspas para apostar por las nuevas boquillas HushJet.

Inspirada en la aviación, este diseño de boquilla aplica al hogar principios de control del flujo de aire propios del sector aeroespacial. Los ingenieros de Dyson estudiaron cómo los aviones reducen el ruido mientras mueven aire a velocidades extremas, utilizando geometrías complejas para controlar la turbulencia desde su origen.

Nuevos purificadores Dyson HushJet Chema Singapur

Este principio ha inspirado a los ingenieros de la empresa para abordar el problema del ruido provocado por un potente flujo de aire. Así pues su nueva gama de purificadores, calefactores y ventiladores apostarán por ella con un nuevo diseño orientado hacia delante. Y lo hace con tres nuevos modelos.

Por un lado está el purificador ventilador Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde/Ioniser + UV, el modelo más grande de la gama y el purificador ventilador más potente de Dyson que está concebido para ventilar varias habitaciones a la vez.

Gracias a la ingeniería de proyección de aire HushJet, el purificador consigue una proyección de largo alcance, lo que permite mejorar la mezcla del aire en la estancia y la purificación de varias habitaciones o una oficina.

Incorpora un compresor de baja presión y alto caudal funciona junto con un sistema de filtración de tres etapas que captura partículas y gases y destruye el formaldehído para ofrecer un CADR líder, capturando el 99,999 % de los contaminantes de hasta 0,01 micras.

La familia Dyson HushJet Chema Flores Singapur

Por su parte el purificador ventilador Dyson HushJet Pure Cool+ Formaldehyde/ Ioniser + UV, es de formato medio de alto rendimiento y busca ofrecer una potente purificación en un formato más compacto, ideal para quienes buscan ventilar rápidamente espacios grandes sin recurrir a un sistema de mayor tamaño.

Ofrece una purificación hasta 3 veces más potente que sus predecesores, ya que proyectan aire limpio a gran distancia por la habitación, además de proporcionar una sensación de frescor si se dirige al individuo.

Por último, el purificador ventilador y calefactor Dyson HushJet Hot Cool Pure+, es el 3 en 1 más potente de Dyson y combina purificación, calefacción y ventilación personal en un solo producto, diseñado para ofrecer confort durante todo el año.

Dyson Airsmooth, su primer cepillo de aire

Dyson también ha presentado nuevos dispositivos para el cuidado del cabello, siendo el más llamativo el Dyson Airsmooth, su primer cepillo de aire caliente.

Combina la tecnología de flujo de aire pionera de Dyson con las nuevas cerdas PivotFlex, que pueden secar, alisar y dar volumen al cabello con facilidad, creando un blow-out natural y pulido en todo tipo de cabellos.

La clave del cepillo está en el sistema de doble tipo de cerdas patentado y diseñado para guiar el cabello, sin tirones ni enredos. Usan una estructura única en forma de bucle que se pliega para liberar los mechones con facilidad, reduciendo los tirones y mejorando el confort.

Cepillo Dyson Airsmooth Chema Flores Singapur

Además, gracias a un control inteligente del calor que mide la temperatura 100 veces por segundo, Dyson Airsmooth ayuda a ofrecer una experiencia de peinado controlada y cómoda, al tiempo que protege la forma y textura natural del cabello con el paso del tiempo.

Un detalle interesante es que incorpora voltaje universal para mantener una rutina de peinado en cualquier lugar.

Accesorio Dyson Corrale CoolShine Chema Flores Singapur

En el cuidado del pelo, la compañía también ha presentado una nueva plancha de pelo: Dyson Corrale CoolShine.

Dyson ha combinado su pionera tecnología de placas flexibles con el nuevo accesorio CoolShine, un sistema de tubos térmicos que enfría el cabello de forma inmediata 14 grados para lograr hasta un 29% menos de daño.

Juntas, estas tecnologías transforman el alisado impulsado únicamente por calor en una nueva generación de peinado diseñada para ofrecer rendimiento, precisión y salud capilar. Así, abordan conjuntamente el principal problema del peinado con placas calientes: conseguir resultados lisos y duraderos reduciendo al mismo tiempo la exposición innecesaria al calor.