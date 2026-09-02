Razer sorprende y presenta con Niu una moto eléctrica que puedes comprar en España: "Ofrecemos algo inédito"

Razer, la compañía especializada en productos para gamers, ha sorprendido a todos con su último lanzamiento: una moto eléctrica.

No se trata de un modelo diseñado por la empresa sino que lo ha hecho en alianza con el gigante del sector de movilidad eléctrica Niu.

Esta colaboración busca trasladar el distintivo lenguaje de diseño de Razer al ámbito de la movilidad urbana. Además ya está disponible en España por menos de 2.600€.

Se estrena con la FQiX x Razer Special Edition, que combina la experiencia de Niu en movilidad inteligente con el icónico lenguaje de diseño de Razer para ofrecer "tecnología, capacidad de expresión y sentido de comunidad a los usuarios", explica el comunicado.

De este modo, Niu aporta la ingeniería, la conectividad inteligente y la plataforma de movilidad en las que confían los usuarios, mientras que Razer contribuye con su icónico lenguaje de diseño y una comunidad global de gamers exigentes.

Moto eléctrica de Razer y Niu Razer

El vehículo ofrece una autonomía de hasta 110 km y cuenta con una batería resistente al agua (clasificación IPX7) con una capacidad energética total de hasta 4.032 Wh.

Además, gracias a la arquitectura Link Crown de Niu, los usuarios pueden acceder a datos de conducción y navegación a través de la pantalla TFT de 5 pulgadas, reproducir música mediante la integración de altavoces Bluetooth y mantenerse protegidos gracias al sistema de localización GPS y a las funciones antirrobo integrados.

La edición especial FQiX x Razer también incorpora elementos de diseño inspirados en Razer en todo el vehículo, trasladando la estética característica de la marca a una nueva categoría más allá del hardware de gaming tradicional.

"Esta colaboración nos permite llevar el estilo de vida distintivo y el ADN de diseño de Razer a una nueva categoría, extendiendo la cultura que tanto gusta a nuestra comunidad desde su configuración de juego hasta la forma en que se desplazan en su vida urbana cotidiana", afirmó Addie Tan, directora global de la división Lifestyle de Razer.

Detalle de la moto eléctrica de Razer y Niu Razer

Sieghart Michielsen, director de operaciones internacionales de NIU Technologies, por su parte explicó que "nuestra plataforma está más que probada y nuestra conectividad es líder en su categoría; al combinar esto con la estética icónica de Razer, ofrecemos a los usuarios algo inédito en el mercado: un vehículo que brinda una relación calidad-precio excepcional sin renunciar al estilo ni a la tecnología".

La compañía ha explicado que llega en versiones L1e y L3e, esta edición especial se adapta a conductores de distintas categorías de licencia.

Esta moto está disponible para reservar online desde este 2 de septiembre hasta el 11 de octubre desde 2.599€. Además, los clientes que realicen la reserva disfrutarán de entrega prioritaria; el envío de las primeras unidades está previsto para el cuarto trimestre de 2026. Cada reserva incluye una mochila Razer Rogue V4 Gaming sin coste adicional.