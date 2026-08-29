Esta empresa vende iPhones plegables de hasta 19.560 dólares antes de que Apple confirme dicho modelo

La firma de personalización de lujo Caviar ya acepta pedidos de versiones extravagantes de un supuesto iPhone Ultra plegable. Los precios arrancan en 13.840 dólares e incluyen materiales como titanio, plata de ley, piel de cocodrilo, fibra de carbono y oro.

El detalle llamativo es que Apple no ha anunciado oficialmente ese dispositivo. Caviar presenta su catálogo como si se tratara de un producto convencional, con fichas, precios y opciones de personalización ya cerradas.

La página dedicada al Custom iPhone Ultra muestra siete acabados distintos. El modelo Titanium parte de 13.840 dólares y el llamado Jobs llega hasta 15.990 dólares.

Entre medias, aparecen combinaciones como Karat, Dark Cherry, Silver and Magenta y Gold, cada una con materiales diferentes. El modelo Silver combina plata de ley con piel de cocodrilo negra, mientras que Dark Cherry usa piel color púrpura vino con detalles bañados en oro de 24 quilates.

La versión Gold añade fibra de carbono con hilos de oro y un logotipo de Apple tridimensional fabricado en oro de 18 quilates. Caviar insiste en que estos precios reflejan su trabajo de personalización y no deben interpretarse como una filtración del coste real del futuro terminal de Apple.

Para quienes consideren insuficiente gastar entre 14.000 y 16.000 dólares, Caviar ha presentado también una edición llamada Liquid Metal. Su panel está fabricado en plata de ley, con un logotipo de Apple igualmente tridimensional y en el mismo material.

La producción se limitará, según la marca, a solo 17 unidades. El precio de partida es de 18.840 dólares y puede subir hasta 19.560 dólares según la capacidad de almacenamiento elegida.

iPhone plegable de Caviar Caviar Omicrono

Caviar puede definir hoy sus diseños, sus materiales y sus cifras de producción limitada. Lo que no puede definir es el hardware final de Apple, porque esa parte del proyecto no depende de ellos.

Todas las referencias a un iPhone Ultra plegable, su forma o sus supuestas características no deben tomarse como especificaciones confirmadas por Apple. Se trata, por ahora, de una interpretación de lo que Caviar cree que Apple podría lanzar.

Caviar pide a los interesados que contacten con un gestor comercial para elegir modelo y formalizar el pedido. La producción, según sus condiciones habituales, comienza una vez recibido el pago completo.

Una vez superado el control de calidad, el envío se realiza en un plazo de uno a cuatro días laborables, y la entrega internacional suele añadir al menos una semana más. Lo que la marca no aclara es cuándo empezarán a salir de fábrica estos pedidos concretos de iPhone Ultra.

Superados los 13.000 dólares, comparar el producto con un smartphone convencional pierde bastante sentido. Nada garantiza que estas versiones ofrezcan mejores fotografías, más rendimiento o mayor autonomía que el modelo estándar que finalmente lance Apple.

La mayor parte de ese sobreprecio corresponde a los materiales, la personalización y la exclusividad, no a mejoras técnicas. Caviar ofrece además grabados, iniciales, cambios de materiales y embalajes exclusivos como parte del servicio.

iPhone plegable de Caviar Caviar Omicrono

La marca añade una garantía propia de un año y certificados de autenticidad, condiciones que son suyas y no de Apple. En definitiva, no se paga por tener más teléfono, sino por convertir el teléfono en una pieza de colección.

Quien busque información real sobre pantalla, cámaras, batería o software del futuro plegable de Apple debería esperar al anuncio oficial. El diseño exterior de Caviar no responde a ninguna de esas preguntas.

El público al que se dirige esta propuesta son coleccionistas que valoran la rareza y los materiales igual que valorarían un reloj mecánico o una zapatilla de edición limitada. Para todos los demás, la opción más razonable sigue siendo esperar a ver qué presenta Apple.