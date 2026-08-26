Xiaomi anuncia el lanzamiento de su coche eléctrico en Europa en 2027 con una nueva web: "Nos vemos en la carretera"

La espera está muy cerca de terminar. Xiaomi ya confirmó el año pasado que iba a lanzar sus coches eléctricos en el mercado global en el 2027, y ahora acaba de dar un paso importante con el inicio de las operaciones de marketing.

En concreto, Xiaomi Auto ha abierto nuevas cuentas en redes sociales y una página web dedicada en exclusiva a la división dedicada al desarrollo y producción de coches, en las que publicará todo lo relacionado con su lanzamiento global.

De esta manera, Xiaomi pone la primera base para este lanzamiento, el marketing; aunque las cuentas oficiales de la compañía ya han hablado de lanzamientos como el Xiaomi SU7 o el Xiaomi YU7, la creación de cuentas específicas para Xiaomi Auto demuestra que ahora son productos pensados para el mercado global.

En concreto, Xiaomi ha confirmado que Europa será la primera región fuera de China que recibirá sus coches eléctricos, con un mensaje en su página web que reza: "Xiaomi Auto oficialmente llega a Europa en 2027".

El gran protagonista de esta expansión europea es, sin duda alguna, el Xiaomi SU7, el primer modelo lanzado por la compañía en China probablemente también será el primero que llegue a nuestro país.

Al menos, el mensaje en redes sociales es ese, ya que la primera publicación ha consistido en una fotografía del Xiaomi SU7 con el lema "Nos vemos en la carretera" ("See you on the road").

You know Xiaomi. Now meet Xiaomi Auto.

Everything that goes into a Xiaomi car.

The cars. The engineering. The people behind them.

See you on the road.



Learn more: https://t.co/WhzRhHeLXJ pic.twitter.com/2MpsHAM7Zx — Xiaomi Auto (@xiaomiauto_) August 26, 2026

De hecho, ya hay muchos españoles que han podido ver el SU7 en la carretera, gracias a las pruebas públicas realizadas por la compañía en ciudades como Madrid, Sevilla y Valladolid.

Durante estas pruebas, los empleados de Xiaomi circularon con matrícula temporal en unidades camufladas del SU7 y con accesorios para comprobar la manera en la que sus sistemas inteligentes de ayuda a la conducción reaccionan en las carreteras españolas.

El objetivo final de estas pruebas era homologar los vehículos para su venta en territorio europeo y posiblemente realizar los cambios necesarios para cumplir las leyes de la UE.

Para ello, Xiaomi ha abierto un centro de I+D en Múnich, el primero de la compañía fuera de territorio chino y que se suma a los que tiene en Beijing, Shanghai, Nanjing y Wuhan, y en el que trabajan antiguos empleados de fabricantes europeos como BMW, Porsche y Lamborghini.

El resto de la página incluye noticias relacionadas con los últimos lanzamientos de la compañía, incluyendo la nueva división SkyNomad, compuesta y dedicada a la producción de SUV grandes y espaciosos pensados para grandes familias o aventureros.

En la página también se incluye contenido de otros vehículos como el Xiaomi SU7 Ultra y el Xiaomi YU7 GT, las versiones más deportivas de estos modelos, pero eso no significa necesariamente que también vayan a ser lanzados en Europa.

Por el momento, la página carece de funciones típicas de una web de coches, como un configurador, una lista de concesionarios o los precios de los diferentes modelos. Xiaomi no ha confirmado cómo venderá sus coches en Europa, si optará por una presencia únicamente online o si abrirá concesionarios y tiendas como ha hecho en China.

Pese a eso, el lanzamiento de esta página web y cuentas en redes sociales es un evento más importante de lo que parece porque pone las bases para cuando la expansión de la compañía se materialice.

Por eso, Lei Jun, CEO de Xiaomi, ha declarado que "llevaba tiempo esperando esto". No en vano, Xiaomi Auto desde el principio fue un proyecto personal de Lei Jun, inspirado por el desarrollo del Apple Car que finalmente no vio la luz del día.

Relacionado con esto, los coches de Xiaomi son conocidos por no limitar a sus usuarios a usar dispositivos de la marca, y funcionan muy bien con el iPhone.

De hecho, en China se ha descubierto que los coches de Xiaomi pronto serán compatibles con Apple Car Key, para abrir la puerta y arrancar solo con el iPhone.