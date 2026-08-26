Es oficial: Apple presentará el nuevo iPhone 18 Pro y su primer plegable en un evento histórico el 9 de septiembre

No habrá que esperar mucho más para ver los nuevos dispositivos de Apple en persona. La compañía acaba de enviar la invitación a los periodistas para un evento el próximo 9 de septiembre en el que enseñará todas las novedades.

Como es habitual, Apple no ha adelantado detalles de la conferencia, más allá del lema "Surprise and Shine" ("Un rayo de wow" en España); pero todos los rumores y filtraciones apuntan a la presentación de tres dispositivos que formarán la nueva apuesta por la gama premium de la compañía.

De esta manera, tal vez la mayor novedad es lo que no estará en el evento: el iPhone 18 básico, que será anunciado posteriormente, posiblemente durante la primera mitad del 2027 junto con el iPhone 18e y el iPhone Air 2.

La nueva estrategia de Apple consiste en dividir los lanzamientos de smartphones para concentrarse en diferentes tipos de usuarios y nichos de mercado, y empezará con un evento dedicado a quienes buscan lo mejor de la compañía sin importar el precio.

Por eso, este será el evento que estrene primer smartphone plegable de Apple, cuyo nombre puede ser iPhone Ultra o iPhone Fold; será un dispositivo con formato libro que no sacrificará la experiencia en la pantalla externa pero permitirá abrirlo para usarlo como un iPad.

Apple quiere vender el iPhone Ultra como el dispositivo más avanzado y premium de su gama, y de ahí que vaya a estar fabricado en un chasis de titanio con un diseño ultrafino y sin marca central en la pantalla plegable. Sin embargo, eso también significa que será el iPhone más caro con diferencia.

Tras el gran éxito del Galaxy Z Fold 8, que adopta el mismo diseño, las expectativas son altas con el modelo de Apple, y ambos dispositivos darán inicio a una nueva era en el sector de los smartphones.

Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP — Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026

Aunque el iPhone 18 básico no aparecerá, eso dejará más tiempo para hablar del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Sin embargo, no se esperan grandes novedades respecto a la generación actual, ni en funcionalidades ni en diseño.

En vez de eso, las filtraciones apuntan a que Apple se centrará en mejorar el hardware, con una nueva pantalla con una Isla Dinámica más pequeña para dar más espacio al contenido, una nueva cámara de apertura variable y un nuevo módem diseñado por la propia compañía para mejorar la conectividad 5G.

Los relojes de Apple también pueden recibir mejoras semejantes, con el nuevo Apple Watch 12 y el nuevo Apple Watch Ultra 4. Los AirPods 5 son esperados, pero la versión con cámara probablemente no llegue hasta el año que viene.

John Ternus. Apple Omicrono

Pero sobre todo, el próximo evento de Apple será histórico porque será el primero del nuevo CEO de Apple, John Ternus, y por lo tanto representará el arranque de una nueva era con nuevos objetivos y prioridades.

El evento seguirá bajo la influencia de Tim Cook; no en vano, la compañía lleva 15 años bajo su mando y todos los dispositivos que serán presentados han sido aprobados directamente por él.

Pero la presentación puede dar una pista de la dirección que seguirá Apple bajo el control de Ternus, que hasta ahora dirigía la división de hardware y dispositivos.