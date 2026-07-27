Apple no va a dar tregua a Samsung ni a Meta: prepara sus gafas inteligentes sin pantalla para poder venderlas en 2027

Hace unos días la multinacional surcoreana Samsung mostró nuevos detalles sobre sus esperadas gafas equipadas con inteligencia artificial. Este nuevo producto recibe la denominación comercial de Intelligent Eyewear y llegará en diferentes estilos para adaptarse al gusto del público.

La propuesta integra la plataforma Gemini para gestionar las interacciones, prescindiendo por completo de una pantalla en su primera versión.

La intención del gigante asiático pasa por afianzar su posición en el mercado antes de que otros competidores lancen sus propias alternativas. Sin embargo, su rival más directo, Apple ya trabaja en una respuesta que pretende cambiar el equilibrio del sector.

Según revelan informes del analista Mark Gurman, Apple tiene previsto mostrar sus primeras gafas inteligentes durante la conferencia WWDC del año 2027. La compañía estadounidense no pondrá el accesorio a la venta de forma inmediata, sino que esperará hasta finales de ese mismo ejercicio.

Este margen entre la presentación oficial y la llegada a los escaparates ofrecerá a los desarrolladores tiempo suficiente para crear aplicaciones dedicadas. El proyecto interno de la firma de Cupertino recibe el nombre en clave N50 y lleva bastante tiempo en desarrollo.

La planificación original contemplaba el lanzamiento comercial de estas gafas durante el presente año en las tiendas de todo el mundo. No obstante, la dirección de la empresa optó por posponer el proyecto debido a los crecientes dilemas sobre la privacidad de los usuarios.

Las controversias generadas por otros dispositivos de la competencia sirvieron como aviso previo para los ingenieros del gigante norteamericano. De este modo, la firma aún dirigida por Tim Cook prefirió ajustar los sistemas de seguridad antes de distribuir un producto equipado con sensores y cámaras.

Meta Ray-Ban Meta

Las futuras gafas de la manzana contarán con una versión profundamente renovada del asistente Siri para procesar los comandos verbales cotidianos. Asimismo, incluirán un conjunto de altavoces de gran calidad y varias cámaras para analizar el entorno en tiempo real.

Al igual que ocurre con la alternativa presentada por Samsung, este primer modelo de la marca estadounidense no incluirá una pantalla. Ambos fabricantes han preferido evitar las pantallas en sus debuts para mantener un peso reducido y una estética convencional.

La estrategia de las dos empresas se especula que consistiría en introducir pantallas de realidad aumentada en color a partir de la segunda generación. Este paso permitirá superponer datos útiles en una de las lentes cuando la tecnología alcance un punto óptimo de madurez.

La pugna entre las dos corporaciones tecnológicas también aplica a Meta, que es la líder del sector.

Gafas inteligentes de Samsung Álvarez del Vayo Londres (Reino Unido)

De esta forma Apple rivalizará con Samsung en más apartados. Tras los relojes, con nuevos modelos que van a competir con las propuestas más recientes de Samsung, llegarán las gafas.

El precio final de estos accesorios será un factor determinante para lograr una adopción masiva entre los consumidores de todo el planeta. Las dos compañías confían en que sus herramientas basadas en inteligencia artificial sirvan para justificar el desembolso económico, que se espera no sea muy alto.