La versión barata de las gafas Apple Vision Pro estaría en problemas: se habría cancelado el desarrollo de componentes

Desde hace tiempo se viene rumoreando con una futura llegada de una versión más económica de las Apple Vision Pro, las gafas de realidad mixta de la compañía, que ahora estarían en problemas.

Al parecer, los planes para lanzar una versión más económica y ligera de sus costosas Vision Pro parecen haberse congelado definitivamente: se habría cancelado el desarrollo de componentes.

La señal de alarma llega directamente desde la cadena de suministro en Asia. Según un informe publicado por el medio especializado The Elec, Samsung Display ha cancelado por completo el desarrollo de un componente clave para este proyecto.

La firma surcoreana ha descartado la creación de una pantalla específica que estaba destinada a abaratar sustancialmente los costes de fabricación de las futuras gafas de Apple.

El componente en cuestión era un panel conocido internamente con el nombre en clave G-VR. Se trataba de una variante basada en la tecnología de cristal, diseñada para sustituir a las sofisticadas pantallas actuales.

Apple Vision Pro EP Omicrono

Este nuevo panel iba a ofrecer una densidad de píxeles notablemente inferior a la del modelo original, reduciendo la resolución casi a la mitad con el único objetivo de abaratar el precio final del producto.

Las estimaciones iniciales apuntaban a que este componente entraría en una fase de producción en masa en algún momento posterior al año 2028.

Sin embargo, el informe asiático asegura que el proyecto comenzó a desmantelarse a principios de este año.

La retirada de Samsung de este desarrollo confirma que Apple está reordenando sus prioridades y restando recursos a sus visores de diadema tradicionales.

Esta cancelación responde a un cambio profundo en la estrategia comercial de la compañía de la manzana. El interés de la firma de Cupertino se está desplazando con fuerza hacia el terreno de las gafas inteligentes equipadas con inteligencia artificial.

Este tipo de dispositivos, mucho más sutiles y similares a los anteojos convencionales, parecen haber ganado la carrera interna frente a los pesados cascos de realidad virtual.

Los analistas más reconocidos del sector tecnológico ya venían advirtiendo sobre la inestabilidad de este producto. Diversas filtraciones recientes de Bloomberg apuntaban a que Apple había suspendido temporalmente la renovación de su gama de gafas para centrar sus esfuerzos en los nuevos formatos ópticos.

El modelo actual de 3499 dólares sigue huérfano de un sucesor claro a la vista a corto plazo.

Por su parte, expertos de la industria como Ming-Chi Kuo avalan este cambio de tendencia en sus informes más recientes. El analista afirma que el hipotético modelo económico apenas deja rastro en la hoja de ruta de la compañía.