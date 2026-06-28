Xiaomi cambia las reglas del vehículo eléctrico: crea un brazo mecánico inteligente que te carga el coche automáticamente

Tras años sin unas ventas notables, España es hoy por hoy de los países europeos donde el mercado de los vehículos eléctricos empieza a mostrar una tendencia de crecimiento constante.

Ante este panorama, las empresas tecnológicas buscan nuevas soluciones para facilitar el proceso de recarga a los conductores habituales.

La compañía china Xiaomi ha presentado recientemente un dispositivo automatizado que promete transformar la experiencia de tener un coche eléctrico en casa. Se trata de un brazo robótico diseñado específicamente para conectar y desconectar el cable de carga de forma autónoma.

Este sistema mecánico elimina la necesidad de que el usuario tenga que agacharse o manipular cables pesados al llegar a su hogar. El aparato realiza todo el proceso de inserción sin que sea requerida la intervención física del conductor.

Una de las grandes ventajas de este nuevo equipamiento es su diseño optimizado para entornos residenciales compactos. El cuerpo del brazo robótico tiene un grosor de apenas 152 milímetros, lo que facilita su instalación en plazas de aparcamiento reducidas.

Los usuarios pueden gestionar el funcionamiento de este dispositivo de manera completamente remota a través de sus teléfonos móviles. Una aplicación dedicada permite supervisar el estado de la conexión y activar el mecanismo a distancia.

Este lanzamiento complementa la actual línea de productos que la corporación asiática ofrece para la infraestructura de recarga doméstica. Hasta el momento, la firma comercializa estaciones de carga convencionales con potencias de 7 y 11 kilovatios en diversos mercados.

Brazo robótico de carga de coches de Xiaomi Alvarez del Vayo

La estación doméstica de 7 KW destaca por sus dimensiones compactas de 400 por 180 por 120 milímetros en total. Funciona con corriente monofásica de 220 voltios e incluye una manguera de carga muy ligera de solo 640 gramos.

Por su parte, la variante superior de 11 KW comparte el mismo tamaño exterior pero requiere una instalación más avanzada. Este modelo utiliza una entrada de corriente trifásica de 380 voltios y su conector pesa unos 770 gramos.

El interés de la marca por automatizar estos procesos no es un movimiento imprevisto dentro de su estrategia comercial. Cuando presentaron su tecnología de conducción autónoma, ya mencionaron la intención de desarrollar sistemas de recarga automatizada.

Aquel plan inicial contemplaba la combinación de estacionamiento guiado por ordenador junto con estaciones de conexión autónoma. Ahora, ese concepto teórico se ha materializado en un producto físico pensado para los garajes de los consumidores particulares.

A pesar de la expectación generada por el vídeo de demostración, todavía quedan algunas incógnitas importantes por resolver de cara al mercado. La corporación no ha desvelado los detalles relativos al precio de venta al público ni las fechas de comercialización.

Tampoco sabemos si estos productos se lanzarán en Europa cuando Xiaomi traiga sus coches en 2027, como se espera desde hace ya tiempo.