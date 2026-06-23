Las Meta Glasses son oficiales: sus primeras gafas inteligentes sin Ray-Ban son mucho más baratas y con la nueva IA

Cuando Meta se metió en el nuevo mercado de las gafas inteligentes, lo hizo con la ayuda de marcas ya establecidas como Ray-Ban y Oakley, en un intento de llamar la atención de los clientes habituales de gafas convencionales.

Ahora, la compañía cree que el sector de los wearables ya está lo suficientemente maduro como para ofrecer un producto con su propia marca; de esta manera, las Meta Glasses se adelantan a las próximas alternativas de Google, Samsung y Apple.

No es que Meta se haya separado completamente de Ray-Ban; las Meta Glasses han sido producidas en colaboración con EssilorLuxotica, propietaria de esa y otras marcas de gafas populares, y eso se nota en los tres diferentes estilos y siete colores en los que están disponibles.

Además, tal vez por no llevar una marca reconocida, las Meta Glasses son más baratas; estarán disponibles por 309 euros en España, 140 euros menos de lo que cuesta el modelo más asequible de Ray-Ban Meta.

Si bien es evidente que todo lo que tiene que ver con el diseño ha sido responsabilidad de EssilorLuxotica, también lo es que la parte tecnológica ha ganado más protagonismo; no en vano, estas son las gafas más avanzadas hasta la fecha con la tecnología de Meta.

Las Meta Glasses son las primeras gafas inteligentes en venir de fábrica con el nuevo Meta AI basado en el modelo Muse Spark, el primero salido de los laboratorios Meta Superintelligence y desarrollado específicamente para los productos de Meta.

Meta Glasses Meta Omicrono

Meta AI ha sido completamente reconstruido en base a este nuevo modelo, ganando capacidades multimodales para ofrecer respuestas más inteligentes basadas en las cosas que estamos viendo con nuestros propios ojos, como recomendaciones del restaurante o cómo va el partido.

El nuevo modelo también abre la puerta a nuevas funciones, como foto dinámica, que captura automáticamente varias fotografías y recomienda la mejor al mismo tiempo que permite elegir la que realmente queremos compartir.

Una función muy llamativa es la navegación para peatones, que ofrecerá indicaciones paso a paso de las calles que debemos tomar para llegar a nuestro destino; es algo que Google ya ha confirmado que será posible con Android XR, pero Meta se ha adelantado.

Meta Glasses Meta Omicrono

De la misma manera, Meta va a mejorar una de las mejores funciones, la traducción de conversaciones en tiempo real, añadiendo 14 nuevos idiomas entre los que se incluye el japonés, el mandarín y el coreano.

Lo que no traen estas gafas es una función para reconocer los rostros de la gente con la que nos encontramos. Recordemos que a principios de año se filtró esta posibilidad, y se llegó a descubrir código en la app oficial que hacía referencia a una función semejante.

Aunque Meta aclaró que sólo estaba probando internamente las posibilidades de esta tecnología, y que no la iba a implementar sin asegurarse de que protegía la privacidad de los usuarios, la realidad es que la imagen de la marca recibió un duro golpe.

Tal vez por eso, coincidiendo con el lanzamiento de las Meta Glasses, la compañía ha prometido futuras funciones para proteger la privacidad, tanto del usuario como de las personas que lo rodean, y que va a atajar directamente el problema de que otras personas no estén a gusto cuando llevamos unas gafas inteligentes, llegando a afirmar que van a dar un ejemplo a seguir a la industria.