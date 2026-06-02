Se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con su nuevo proyector: está disponible por menos de 50 euros

Los supermercados ya no solo compiten por ofrecer la cesta de la compra más barata, sino también por convertirse en el destino favorito de los entusiastas de la tecnología. Mientras Lidl sorprendió recientemente con un aire acondicionado, Aldi lanza ahora un proyector por menos de 50 euros.

La cadena de origen alemán ha anunciado el lanzamiento de su nuevo proyector LED HD 1080p, un dispositivo diseñado para montar un cine de verano o una sala de juegos improvisada en cualquier rincón del hogar sin que sufra el bolsillo.

Su precio de salida es su mayor atractivo: llegará a sus tiendas físicas por tan solo 49,99 euros, por lo que se esperan colas kilométricas para hacerse con uno de ellos.

Este dispositivo, que estará disponible en todos los establecimientos de la firma en España a partir de mañana, miércoles 3 de junio, destaca por una relación calidad-precio sumamente difícil de batir en el mercado actual.

El proyector es capaz de proyectar imágenes que van desde las 40 hasta las 130 pulgadas sobre cualquier pared blanca o pantalla dedicada.

Gracias a su resolución nativa Full HD 1080p, promete una nitidez y fidelidad de color más que suficientes para disfrutar de películas, series, videojuegos y retransmisiones deportivas en gran formato.

Uno de los puntos fuertes de este modelo es su extrema facilidad de configuración, ideal para usuarios que no desean complicaciones técnicas.

El nuevo proyector LED de Aldi. Aldi Omicrono

Además, incorpora un sistema de corrección trapezoidal automática. Esto significa que el propio dispositivo ajusta el ángulo de la imagen de forma autónoma para que siempre se vea perfectamente rectangular y enfocada, incluso si la superficie o el suelo están ligeramente desnivelados.

Además, su base giratoria integrada permite orientar el haz de luz en cualquier dirección de manera fluida, eliminando la necesidad de calzar el proyector de forma precaria.

En el apartado de conexiones, el proyector de ALDI cumple con creces las necesidades del ecosistema multimedia actual. Viene equipado con puertos HDMI, USB y una salida auxiliar (AUX).

Este abanico de opciones garantiza una compatibilidad casi universal: se le puede conectar desde un ordenador portátil o una consola de última generación hasta un smartphone o un dispositivo de streaming clave como un Chromecast o un Fire TV Stick de Amazon

Para redondear la experiencia y favorecer la portabilidad, el dispositivo integra su propio altavoz, lo que evita la obligación de acarrear equipos de audio externos en un uso casual o en exteriores.

No obstante, gracias a la toma de audio AUX, los usuarios más exigentes podrán conectarlo fácilmente a barras de sonido o auriculares inalámbricos. El paquete se completa con un práctico mando a distancia para controlarlo cómodamente desde el sofá.

Con un descuento directo del 37% sobre su precio recomendado (su coste original es de 79,99 euros), este proyector se perfila como el producto estrella de la sección de bazar de Aldi para esta temporada.

Como suele ocurrir con estas ofertas tan agresivas en tecnología de gran consumo, las unidades serán limitadas y se venderán hasta agotar existencias, por lo que los interesados deberán ser rápidos en su supermercado más cercano a partir de este miércoles.